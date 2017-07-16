Irak'ın Musul kentini kurtarma operasyonlarında 25 binden fazla terör örgütü DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptığı açıklamada, Musul kentinin kurtarılması için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlardan bu yana 25 binden fazla teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Söz konusu zaman dilimi içerisinde 450'den fazla intihar eylemcisinin öldüğünü ifade eden Yarullah, Irak güçleri tarafından bin 247'si bomba yüklü yaklaşık 3 bin aracın imha edildiğini, 130 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

TELAFER OPERASYONU YAKINDA BAŞLAYACAK



Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı açıklamada, "Musul'u kurtarma sözümüzü yerine getirdik. Telafer ve diğer bölgelerin kurtarma operasyonuna da yakında başlayacağız ve kentin tamamının kurtarıldığını ilan edeceğiz." dedi.

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'a karşı dünyanın hiçbir ordusunda görülmeyen kapasitede bir savaş yürüttüğünü ileri süren Yarullah, "Güçlerimiz, dar sokaklara rağmen Musul'da terör örgütü DEAŞ'ı bitirebildi." ifadelerini kullandı.

Yarullah, Musul operasyonunun 9 ay sürdüğünü belirterek, söz konusu operasyonda ordu, terörle mücadele, polis teşkilatı ve Şii milis gücü Haşdi Şabi’den 100 binden fazla gücün yer aldığı bilgisini paylaştı.

Musul'un en büyük ilçesi Telafer'in yanı sıra İyaziyye ve Mahallebiyye bölgeleri de halen terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını 10 Temmuz'da resmen ilan etmişti.

Musul DEAŞ

Musul