ABD ordusunun Kabil yetkilisinin Reuters'e verdiği demeçte, düzenlenen operasyonda ABD ordusu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın Suriye-Horasan ve Irak koluna bağlı Kunar Eyalet Emiri olarak nitelenen Abdül Rahman’ın öldürüldüğü kaydedildi.

Afganistan’daki ABD'li askerlerin komutanı General John Nicholson, "Abdül Rahman’ın öldürülmesinin Afganistan’da terör örgütü DEAŞ'a vurulan bir başka darbe olduğunu" söyledi.

Kunar eyaletinin doğusundaki operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan’da bulunan üç önemli üyesinin daha öldüğü kaydedildi.

Örgütün önceki Afganistan lideri Ebu Sayed de Kunar’a Temmuz ayında düzenlenen operasyonda ölmüştü.

Bu arada Afgan yetkililer Cumartesi günü Nangarhar’da düzenlenen Amerikan hava operasyonunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Amerikalı yetkililerse operasyonda sadece militanların hayatını kaybettiğini söyledi.

Nicholson'ın yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki terör örgütü DEAŞ militanlarını bu yıl yenilgiye uğratacaklarının sözünü verdiği" belirtildi.

19 Temmuz'da Beyaz Saray'da yapılan toplantıda Afganistan meselesi görüşülmüş ve ABD Başkanı 16 yıldır süren savaş için "Kazanamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'dan Afganistan'daki ordulara komutanlık eden John Nicholson'ın görevine son verilmesini düşünmelerini istemişti.