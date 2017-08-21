Nicola Sturgeon, bugün ulusalcı olmadığı ve İskoç Ulusal Partisi'nin adını değiştirmek istediğini söylediği için alay konusu oldu.

Sturgeon, İskoç Ulusal Partisi isminin başka bir isim olmasını dilediğini istediğini söyledi. İskoç bağımsızlık hareketinin dünyadaki diğer ulusalçı partilerden ayrıldığı konusunda ısrar etti. Ruth Davidson ise, bu açıklamayla alay etti. Sturgeon, Edinburg kitap festivalinde; "Eğer zamanı geri alma şansım olsaydı, 90'lı yıllara dönebilseydim partimin kurulduğu zamanlara, yeniden bir isim seçseydim bu ismi seçmezdim. İskoç Ulusal Partisi'nden başka bir şey seçerdim" dedi.

Davidson; "Sturgeon'un ulusalcılığı, diğer tüm ulusalcılıklardan daha iyi. Yabancılar tarafından yanlış şekillerde kirletilmezse, onunki eşsiz, iyi ve insanlar tarafından en iyi şekilde anlaşılır" diyerek dalga geçti. "Benim ulusalcılığım seninkinden daha iyi" diyerek ağlamak tam bir başarısızlık şeklinde konuştu. "Eğer bir ulusalcı gibi konuşup, ulusalcı gibi davranıyorsan, kusura bakma Nicola ama ulusalcılık tek kelime" dedi.

Ruth Davidson

Nicola Sturgeon

İskoç Ulusal Partisi