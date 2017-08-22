ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Rodos'tan bırakılan şişe Gazze'ye ulaştı
DÜNYA

Rodos'tan bırakılan şişe Gazze'ye ulaştı

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda tatil yaparken yazdıkları mektubu cam bir şişeye koyup denize atan İngiltere vatandaşı iki kişi ile bunu bulan Gazzeli balıkçı sosyal medyada arkadaş oldu

22 Ağustos 2017 Salı, 09:13:32 Güncelleme: 09:40:25 AA

Rodos'ta tatillerini geçiren iki kişinin cam şişe içinde denize attıkları mektup Gazze sahillerinde bir balıkçı tarafından bulundu.

Balıkçı Cihad Sultan, bir hafta önce Gazze sahilinde balık avlarken cam şişe içine konulmuş mektuba rastladığını söyledi.

Sultan, mektupta İngilizce, "Merhabalar... Şişeyi sudan aldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz Yunanistan'ın Rodos Adası'nda tatildeyiz. Mektubun nereye kadar uzanacağını merak ettik ve bulunduğu için çok sevindik." yazdığını ifade etti.

Mektubun İngiltere vatandaşı Beth ve Zac adlı iki arkadaş tarafından yazılarak 4 Temmuz'da Rodos'tan suya atıldığını aktaran Cihad Sultan, "Mektuba yazılan e-posta adresiyle iletişime geçtik. Gazze sahiline kadar ulaştığı için çok mutlu oldular. Şimdi de sosyal medya üzerinden arkadaş olduk." diye konuştu.

  • Rodos
  • gazze
  • Cihad Sultan
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER