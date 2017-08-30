Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya açıklama yapan Kim, uluslararası camianın tepkisini çeken balistik füze denemesinin, "işgal üssü" olarak tanımladığı ABD'ye ait Guam Adası'nı çevreleme yönünde önemli girişim olduğunu belirtti.

Kim, ülkesinin, stratejik savunmasını geliştirmek üzere gelecekte de Pasifik'i hedef alan füze denemeleri yapmayı sürdüreceğini vurgulayarak, son füze denemesinin Guam Adası'nı da içeren "Pasifik'te gelecekteki askeri operasyonlarının ilk adımı" olduğunu bildirdi.

Haberde, Kuzey Kore liderinin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası üzerinden geçen orta menzilli balistik füzenin fırlatılışında bizzat hazır bulunduğu kaydedildi.

- Guam'dan Güney Kore'ye askeri takviye

Öte yandan, Güney Kore, füze denemesinin ardından Kuzey'den gelecek olası saldırıya karşı ABD'li muhataplarından Guam'daki Amerikan B-1B bombardıman uçaklarının ülkesine konuşlandırılmasını istedi.

Seul'e destek için B-1B'ler dışında B-52 bombardıman uçakları, füzesavarlar, nükleer denizaltıları ve uçak gemilerinin sevk edilebileceği belirtiliyor.

Konunun, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Güney Koreli mevkidaşı Song Young-moo ile Pentagon'da yapması beklenen görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Pentagon yetkilileri ise olası askeri takviyenin neleri içereceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Christopher Logan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'den gelebilecek tehdide karşı hem kendisini hem de müttefiklerini korumaya ve bunun için geniş bir yelpazedeki imkanları seferber etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin denemesi, başta füzenin hava sahasından geçtiği Japonya olmak üzere bölge ülkeleri ve ABD'nin tepkisine yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Japon ve Güney Koreli muhattaplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından "tüm seçeneklerin masada olduğunu" açıklamıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Pyongyang yönetimini sert şekilde kınamıştı.