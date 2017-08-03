wannacry fbi
TEKNOLOJİ

WannaCry virüsünü durduran güvenlik uzmanı, Las Vegas'ta tutuklandı

FBI, WannaCry virüsünü durduran kişiyi tutukladı

Mayıs ayında ortaya çıkan WannaCry virüsü, İngiltere'deki sağlık sistemiyle başlayarak birçok kamu ve özel sektör kuruluşuna zarar verdi. Saatler içinde yüz binlerce bilgisayara yayılan virüsü durduran İngiliz güvenlik uzmanı Marcus Hutchins, bir konferanstayken FBI tarafından tutuklandı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 21:32:49 Güncelleme: 21:37:43 Genel

DefCon ve BlackHat güvenlik konferanslarına katılmak üzere Las Vegas'a giden 23 yaşındaki Hutchins, bir FBI soruşturmasının parçası olarak yakalandı.

MalwareTech adlı mahlasla virüsü durduracak tetiği keşfeden güvenlik uzmanı, daha sonra İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile çalışmaya başlamıştı. Telegraph'ın haberine göre, merkez, konu hakkında yorum yapmanın uygunsuz olacağını açıkladı.

Hutchins'in annesi, oğlunun başına ne geldiğini bilmediğini söylerken, DefCon konferansında beraber kaldığı bir başka güvenlik uzmanı da 20 saattir kayıp olan Hutchins'in nerede olduğunu anlamak için uğraştığını belirtti.

Hutchins'in önce Las Vegas'ın bağlı olduğu eyalet olan Nevada'daki tutukluların tutulduğu Henderson Detention Center'da kaldığını belirten oda arkadaşı, daha sonra Vegas'taki FBI bölge ofisine aktarıldığını söyledi. Ancak ziyaret saatleri dışında olduğundan onu göremeyen arkadaşı, daha sonra kendisinin de bilmediği bir yere yeniden aktarıldığını ekledi.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 26 dakika önce
    fbi ve ikiyüzlü abd bilgi hırsızlığı taktiği olabilir .
  • Misafir 40 dakika önce
    endişeliyiz
  • Misafir 43 dakika önce
    Buyesine katacaklardir.
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