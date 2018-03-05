Esenyurt Belediyesi ek binasında çalışan bir kadın çalışan eski sevgilisi tarafından öldürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, cinayeti işleyen eski sevgili daha sonra aynı silahla intihar etti.

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