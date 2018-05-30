FRANSIZ Parlamentosu ilk, orta ve liselerde cep telefonu kullanımının yasaklanmasını içeren yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Bağımlılığı azaltmak, derse odaklanmak ve öğrencilerin birbirleriyle temasını artırmayı hedefleyen uygulama ülke genelindeki tüm okullarda gelecek yıl başlayacak. Ancak bazı aileler uygulamaya destek verirken bazıları ise çocuklarıyla acil durumlarda bağlantılarının kopacağını, yasak nedeniyle öğrencilerin okula karşı ilgilerinin de azalabileceğini belirtiyor.
Yasaya Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da destek vermişti. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fransa’da, 12 ila 17 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 93’ü cep telefonuna sahip. Okulların büyük bölümü 2016 yılından beri öğrencilerin okul binalarına cep telefonu ile girişine izin vermiyor.
Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre okullara cep telefonu getirmek suç değil ancak derste kullanmak yasak. Kurallara uymayan öğrenciler disiplin suçu işlemiş sayılıyor. Telefonunu açık tutarak dersin akışını bozan öğrenci kınama cezası alıyor. Veliler de kimi zaman bu yasağı yok sayıyor.
UZMANLAR NE DİYOR?
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Aslıhan Ateşli: “Aileler, çocuklarını telefonlarını derste kapalı tutmaları konusunda bilgilendirmeli. Bazı okullarda öğrenciler okula girerken telefonları cam dolaba koyup kilitliyor, teneffüslerde ve okul çıkışında alabiliyor. Bu uygulama desteklenebilir. Telefonla uğraşan öğrenci derslerine odaklanamıyor.”
Psikolog Narek Karasu: “Kültür ve yetiştirme tarzından dolayı çocuklarımız ve gençlerimiz daha içe kapanık. Telefon kullanımı aktifliği artırdığı için kolay benimseniyor. Ayrıca çocukların eğitimini olumsuz etkilediği, dikkat dağınıklığına neden olduğu bir gerçek. Ama bu sorunun önüne yasaklayarak geçemezsiniz. Bu ters etki yapabilir. Telefona ulaşınca daha fazla zaman geçirmeye çalışırlar. Bağımlılıktan bilinçlendirerek kurtarabilirsiniz.”
Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Prof. Dr. Özgür Yorbik: “Bu yasal düzenlemelerden çok insanları bilinçlendirmek bence daha önemli. Fransa’daki bu düzenlemenin elbette koruyucu bir etkisi olacaktır. Ancak bir yandan da çocukların iletişim haklarını ve anne babaların çocuklarına ulaşmasıyla ilgili sürece engel olmuş oluyorsunuz. Bana bu da çok doğru gelmiyor. İlk ve ortaokulda yasaklanması doğru bir karar olabilir ancak lisede de yasaklamak tartışmaya açık bir konu.”
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