SON DAKİKA

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Karadeniz'de Rus savaş gemisi, yük gemisi ile çarpıştı

Kıyı Emniyeti kazanın ardından açıklama yaparak, Rus gemisinde bulunan tüm personelin tahliye edildiğini kaydetti

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:29:40 Güncelleme: 15:09:52 HABERTURK.COM

Karadeniz'de Kilyos açıklarında bir gemi kazası yaşandı. Kazaya karışan gemilerden birinin Rus savaş gemisi diğerinin ise yük gemisi olduğu belirtildi. Kıyı Emniyeti kazanın ardından bir açıklama yaparak, Rus gemisinde bulunan tüm personelin tahliye edildiğini kaydetti. Rusya'ya ait gemide 78 personel bulunuyordu.

Kaza Kilyos açıklarında gerçekleşti. Kazaya karışan yük gemisinin Togo bandıralı Aşot-7 isimli gemi olduğu ve canlı hayvan taşıdığı belirtilirken, diğer geminin Rusya'nın Karadeniz filosundaki Liman isimli istihbarat gemisi olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Liman isimli geminin mürettebatından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada geminin sancak tarafında bir delik oluştuğu ifade edildi.

Reuters, Rus istihbarat gemisinin çarpışmanın ardından battığını bildirdi. Kazanın ardından Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Başbakanı Medvedev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Yıldırım'ın Medvedev'e üzüntülerini bildirdiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"27.04.2017 tarihinde TOGO bayraklı YOUZARSIF H adlı geminin LİMAN isimli, Rus bayraklı istihbarat gemisine çarptığı bilgisi alınmıştır.

Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, KIYI EMNİYETİ 8 ve KIYI EMNİYETİ 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir.

LİMAN isimli Rus istihbarat gemisinde bulunan 78 personelden 37’si KIYI EMNİYETİ 8, 26’sı KIYEM 3 ve 15’i YOUZARSIF H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir."

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YORUMLAR 8
  • Misafir 3 dakika önce
    kilyos sahili şu an çok şiddetli sisli oldugu için bu kaza normal arkadaşlar
  • Misafir 8 dakika önce
    ah karadeniz ah okyanus gibisin . nasil savas gemisiyse
  • Misafir 14 dakika önce
    karadeniz
  • Misafir 25 dakika önce
    bu aralar hep ruslara denk geliyor böyle olaylar
  • Misafir 26 dakika önce
    Burnumuzun dibinde rus istihbarat gemisi mi?
  • Misafir 36 dakika önce
    bu devirde nasıl çarpışıyorlar hayret
  • Misafir 40 dakika önce
    ne işiniz var kilyosta
  • Misafir 48 dakika önce
    yuk gemisi kime aitmis
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