Mersin'de Suriyeli bir kadın ile 17 yaşındaki kızı oturdukları evde kesici aletle parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Boğazı kesilen genç kızın parmaklarının, annesinin ise ellerinin kesilerek vücudundan ayrıldığı öğrenildi. Olay sırasında kızın görme engelli dedesinin de evde olduğu belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre; Korkunç olay Mersin merkeze bağlı Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün meydana geldi. 2 katlı evin üst katında oturan Suriyeli Sabri Naasan, sabah erken saatlerde çalışmak için bahçeye gitti. Ailenin oğlu ise arkadaşları ile birlikte denize gitti. Sabri'nin gözleri görmeyen babası ile eşi Ayşa ve 17 yaşındaki kızı Ofe evde kaldı. Öğleden sonra eve döndüğünde eşi ve çocuklarının parçalanmış cesetleri ile karşılaşan adam neye uğradığını şaşırdı. Çevre sakinleri durumu polise haber verdi. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iki katlı binanın alt katında oturan Suriyelilerin ifadesine başvurdu. Ancak bu kişiler bir ses duymadıklarını söyledi.

"KIZIM NE OLUYOR"

Vahşet sırasında aynı evde bulunan ve gözleri görmeyen Sabri'nin babasının, diğer odalardan gelen ses üzerine "Kızım ne oluyor ?" diye seslendiği ancak bir cevap alamayınca yatmaya devam ettiği öne sürüldü.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR AİLEYDİ"

Olayın meydana geldiği iki katlı evin sahibi Kuzey A. ise Suriyeli ailenin 9 ay önce bu eve taşındıklarını belirterek "Çok gariban bir aileydi. Adam, eşi, babası ve 2 çocuğu kalıyorlardı. Adam limon işçisi idi. Bahçelerde yevmiye ile çalışırdı. Evin alt katında da yine Suriyeliler oturuyordu. Onlar ise kalabalık bir aile idi" dedi.

Suriyeli