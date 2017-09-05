Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın Zap bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir.