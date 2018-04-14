Halep yakınındaki Azan dağı bölgesinde İran’ın kullandığı belirtilen üs bölgesinin uçaklarla şiddetli şekilde vurulduğu iddia edildi. Fars haber ajansı da bölgede kime ait olduğu bilinmeyen uçakların uçuş yaptığını duyurdu.

AA ise bölgede patlamalar olduğunu duyurdu.

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