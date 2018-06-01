İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince açıklandı. Binlerce öğretmen bu sonuçları bekliyordu. İl içi atama, tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Nereden sorgulanır? İşte 2018 il içi atama sonuçları için ayrıntılar...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet sitelerinde yer almaktadır. Bu sitelerden sorgulama yapabilirsiniz. Örnek sorgulama olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından yapacak olursak;

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinde (istanbul.meb.gov.tr) "Müdürlüğümüze bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin 2018 yılı il içi yer değiştirme işlemleri kapsamında; 10921 başvuru yapılmış olup, 4532 öğretmenin ataması gerçekleştirilmiştir. Atama sonuçları bilgi amaçlı yayımlanmış olup, kararnameler İlçelere gönderildikten sonra kesinlik kazanacaktır." duyuru yapıldı. Hemen duyurunun altında bulunan "başvuru sonuçları için tıklayınız" " linkinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞI İLLER!

ADANA İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

ADIYAMAN İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

AFYON İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

AĞRI İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

AMASYA İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

ANKARA İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

ANTALYA İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

ARTVİN İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

AYDIN İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

BALIKESİR İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları

BİLECİK İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları



Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Burdur İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Muş İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tunceli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bayburt İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Batman İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bartın İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ardahan İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Iğdır İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü

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