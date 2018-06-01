İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince açıklandı. Binlerce öğretmen bu sonuçları bekliyordu. İl içi atama, tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Nereden sorgulanır? İşte 2018 il içi atama sonuçları için ayrıntılar...
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA
İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet sitelerinde yer almaktadır. Bu sitelerden sorgulama yapabilirsiniz. Örnek sorgulama olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından yapacak olursak;
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinde (istanbul.meb.gov.tr) "Müdürlüğümüze bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin 2018 yılı il içi yer değiştirme işlemleri kapsamında; 10921 başvuru yapılmış olup, 4532 öğretmenin ataması gerçekleştirilmiştir. Atama sonuçları bilgi amaçlı yayımlanmış olup, kararnameler İlçelere gönderildikten sonra kesinlik kazanacaktır." duyuru yapıldı. Hemen duyurunun altında bulunan "başvuru sonuçları için tıklayınız" " linkinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞI İLLER!
ADANA İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
ADIYAMAN İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
AFYON İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
AĞRI İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
AMASYA İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
ANKARA İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
ANTALYA İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
ARTVİN İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
AYDIN İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
BALIKESİR İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
BİLECİK İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları
Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Burdur İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Muş İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tunceli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bayburt İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Batman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bartın İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ardahan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Iğdır İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.