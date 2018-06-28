Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ‘Whatsapp şikayet hattı’ kurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Whatsapp şikayet hattına gelen talebi anında değerlendirerek vatandaşların imdadına yetişiyor. Felçli olan eşini hastaneye götürmek isteyen kadının isteğini yerine getiren ekipler, sabahın erken saatlerinde ambulansla beraber eve giderek hastayı hastaneye ulaştırdı.
İHA'nın haberine göre; İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin göreve gelmesiyle beraber kurulan Whatsapp şikayet hattı, ilk meyvelerini vermeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü ile vatandaşın arasında köprü olan hatta gelen ihbarlar anında değerlendirilerek, vatandaşlara hizmet veriliyor.
FELÇLİ EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN MESAJ YAZDI
Felçli olan eşini hastaneye götürmek için ekiplere mesaj yazan Şenay Yıldızhan’ın talebi de anında değerlendirildi. Sabahın erken saatlerinde 1 ambulans ile beraber Yıldızhan’ın evine giden ekipler, eşi Osman Yıldızhan’ı alarak hastaneye götürdü.
Whatsapp ihbar hattı sorumlusu Güven Çebiş, "Hastamız daha öncesinden sağlık müdürlüğümüz Whatsapp şikayet hattından bir konu için daqha öncesinde başvurmuştu. Vatandaşımız bu telefon numarasını bildiği için bizi yine aradı ve hastamızın hastaneye tedavi için sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Bizde bunu üzerine sağlık müdürlüğü olarak hastamızı evinden aldık ve tedavisi için hastanemize getirdik" dedi.
Devletin tek telefonla kapısına kadar geldiğini söyleyen Şenay Yıldızhan da, “Allah devletimizden razı olsun. Bu durumda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Ben normal şartlarda kendim eşimi hastaneye getiremezdim. Eşimi 2-3 araba bindirip indirmesi çok zor. Onun için yardım istedim. Böyle bir imkanı kendim yapamazdım. Yapamadığım için sağlık müdürlüğünü arayıp bana yardımcı olmalarını istedim. Onlarda bana yardımcı oldular ve eşimi hastaneye getirdiler. Her zaman da böyle yardımcı olmalarını istiyorum. Şuan çok mutluyum, dünyalar benim oldu. Bana yardım edildiği, elimden tutulduğu ve eşim bu hastaneye geldiği için ne mutlu bana. Tek telefonla devlet kapıma geldi ve bana yardım etti” diye konuştu.
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