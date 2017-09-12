Kılıçdaroğlu, "Oğlum yarın askere gidiyor" dedi, kenti açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le ilgili olarak, CHP'nin bugün Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunacağını belirterek, "Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım" dedi.

"OĞLUM YARIN SİVAS'A GİDECEK, VATANİ GÖREVİNİ YAPACAK"

Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarın askere gideceğini de söyledi. Kılıçdaroğlu, "O da yarın Sivas'a gidecek. Vatani görevini yapacak. İnşallah huzur içinde evine dönecek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

(Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah ihracatına dair açıklamaları konusunda) "Duyarlı bir bölgedeyiz, bu bölgede kendi güvenliğimizi, kendi savunma sistemimizi inşa etmek zorundayız. Dolayısıyla bu tür bir ambargoyu doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin yeni arayışlara girmesi, bir anlamda NATO'nun Türkiye'ye çifte standart uygulamasından kaynaklanıyor."

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI

"Bu davanın sanıklarının tamamının suçsuz olduğu" değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir günahları yok. Bunun akıl ve mantıkla falan bir ilgisi yok. 'Adalet Göçü" diye başlık atmış Cumhuriyet gazetesi. Aslında adaletin çöküşü demek lazım. Adalet yok ki zaten. Hangi adaletten bahsediyoruz? Günahsız bir insanı haksız yere aylarca hapishanede tutmanın hak, hukuk ve adaletle bir ilgisi var mı? Bu tablo Türkiye'nin hak ettiği bir tablo değil. Bu tablo sadece Türkiye'de bizleri üzmüyor, Türkiye'de demokratik standartların gelişmesini isteyen bütün dünyayı üzüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz Kemal Bey." dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet ve Sözcü'nün FETÖ ile ne ilgisi var. Bu hakimler hakim değil zaten, talimatı başka yerden alıyorlar. Kabak demokrasinin başına patlıyor. Bu ülkede demokrasi var diyebilir misiniz?"

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

"Şimdi bir ülkenin silah sistemleri arasında uyum olması lazım. Birbirini tamamlayan sistemler olması lazım. Değişik ülkelerden farklı silahlar alırsanız bu gelecek açısından olumlu sonuçlar doğurmaz. S-400 füzelerine hangi gerekçelerle ihtiyaç duyulmuş bakmak lazım ama burada Türkiye'nin şu talebini de doğru kabul etmemiz lazım. Türkiye'nin bu tür savunma sistemlerine ihtiyacı var, NATO'nun bunları şu veya bu şekilde karşılaması lazım. Almanya'nın açıklaması doğru değil. Bizim ihtiyacımız var. Duyarlı bir bölgedeyiz, bu bölgede kendi güvenliğimizi, kendi savunma sistemimizi inşa etmek zorundayız. Dolayısıyla bu tür bir ambargoyu doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin yeni arayışlara girmesi, bir anlamda NATO'nun Türkiye'ye çifte standart uygulamasından kaynaklanıyor."

TANRIKULU'NUN SİHA AÇIKLAMASI

"Eğer bunlar terörist ise ayaklarına gelmiş. Niye tutuklamıyorlar, serbest bırakıyorlar. Sezgin Bey üzerinden giderek 'PKK'ya destek veriyor CHP' diyorlar. Biz açık ve net her ortamda söyledik. Terör kimden, nasıl, hangi gerekçeyle gelirse gelsin hepsine karşıyız. Biz terör örgütü ile masaya oturmadık."

"HER BAKANA GÖRE EĞİTİM POLİTİKASI DEĞİŞTİ"

"Eğitim programında Atatürk ile ilgili bölümler azaltılıyor. Eğitimin başarılı olması için çocuğun sorgulama ve merak yeteneğinin güçlendirilmesi lazım. Bütün bunları kaldırıyorsunuz, çocuğa ezberci, sorgulamayan bir eğitim veriyorsunuz. Eğitimin özelliği milli olmasında yatıyor. Eğer bir eğitim milli ise bunu bir partinin eğitim programı şeklinde düşünmemek gerekir. Dolayısıyla A partisinin, B partisinin çocukları mensupları okumuyor, hepimizin çocukları okuyor. Bu kitapların da çağdaş olması lazım. Her bakana göre eğitim politikası değişti. Dünyada kendi çocuklarını eğitim konusunda denek olarak kullanan tek ülke Türkiye'dir. Hiçbir anne ve baba çocuğunu rahat okula gönderemiyor. Yoksul ailelerin çocuklarının eğitim harcamaları ile varlıklı ailelerin çocuklarının eğitim harcamaları arasında 78 kat fark var."

ZAFER ÇAĞLAYAN HAKKINDAKİ İDDİANAME

"Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi İran'a ambargo kararı aldı. BM üyesi bütün ülkeler buna uymak zorundalar. Öyle anlaşılıyor ki bu ambargo deliniyor. Türkiye bu ambargoya uymuyor. Kim söylüyor bunu? Bu ülkenin iktidar partisin Genel Başkanı söylüyor 'Biz ambargo uygulamadık.' diyor. İtiraf ediyor bunu. Bu çok tehlikeli bir cümle. Şimdi, İran'a ambargoyu delmek için yasa dışı işlemlere başvuruyorsunuz. Kim üzerinde? Rıza Sarraf üzerinde. Bunu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin duyarlı kurumları biliyor. MİT, MASAK... Devletin derinliklerini bilen, ülkenin bekası için çalışan kurumlar bunun farkında aslında. Hükümeti uyarıyorlar bu konuda. MASAK raporları ve MİT'in raporları var.

Neden bu insanlar Türkiye'de yargılanmadı. Buradan çıkmak çok zor. Nasıl çıkacağız kimse bilmiyor. ABD'de tutuklu bulunan bu kişilerin itirafçı olmaları halinde olay çok daha farklı bir mecranın içine sürüklenecek. Türk bankaları da var. Olabildiğince dikkatli izliyoruz. Samimiyetle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının başka ülkede yargılanması bizi üzüyor. Bu doğru değil. Buna ortam hazırlayan hükümetin çıkıp bu milletten özür dilemesi lazım."

"DANIŞTAY BAŞKANI BİZİ BEĞENMİYOR"

Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü konumundadır. Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak? Çünkü Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor. Yargının içinde namusu ile görev yapanlar var. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesaj veren, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Danıştay'ın bütün üyelerine saygı gösteriyoruz. Yargıtay'a da, AYM'ye de saygı gösteriyoruz. Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım.

"TERÖR SORUNUNU 4 YIL İÇİNDE ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

(Terör sorununun çözümü) Önce zemin. Nerede çözülecek bu? Meclis'te. Milli irade orada. Birlikte çözeceğiz. Kapalı kapılar ardında olmaz. 15 yılda çözemediler, hala koşturuyorlar. Ben net söylüyorum. 4 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım. Terör olayını bitireceğim.

Yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım.

Şu ortamı Türkiye'de yakaladık. Bir araya gelelim, farklı görüşlerde olabiliriz ama oturup konuşalım. Eğitim Çalıştayı'nda da çok güzel sonuçlar çıktı. Bütün bunların hepsinden yararlanacağız.

Okullar bir partiye militan yetiştirmek için eğitim vermez. Eğitimin gerekçesi çağdaş uygarlığı aşacak eğitim vermektir. Bilinçli yapılıyor. Vatandaşın aydınlanmasını istemiyorlar.

MERAL AKŞENER VE YENİ PARTİ

Meral hanım siyasette uzun yıllar hizmet vermiş birisi. Diğer siyasi partilerine ne kadar saygı gösteriyorsak ona da saygı göstereceğiz. FETÖ'cüyü sağda solda aramalarına gerek yok ki, kendileri FETÖ'cü zaten. Aynı menzile yürüyenler kimdi. Sırtı kalın olanlar, iktidara yakın olanlar dışarıda. Gariban olanların tamamı içeride.

"BASKIN SEÇİM" İDDİALARI

Olabilir. Biz hazırlıklıyız. Baskın seçim de olabilir, zamanında da olabilir. Şu anda emin olun referandumda 'Evet' oyu verenlerin büyük bir kısmı pişman.

Bizim ittifakımız şu. Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim parlamenter demokratik sistemden yanaysa, gelsin hep beraber mücadele edelim.

"ODTÜ'DEKİ AĞAÇLARI YOK ETMEK ÇOK ACI"

ODTÜ'deki ağaçları yok etmek çok acı. ODTÜ Ankara'nın nefes aldığı alanlardan biridir. Yol yaptılar diye karşı çıktık mı?

2019 SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAK MI?

"Şimdi 2019 seçimlerine epey zaman var. Bugünden adayım veya aday değilim diye ortaya çıkmanın hiçbir anlamı yok. Oturacağız, konuşacağız. Yetkili organlarımız var. Kim aday olacak, hangi gerekçeyle aday olacak, olmayacak, konuşacağız."

"OĞLUM YARIN ASKERE GİDİYOR"

Sivas'a gidiyor. Çocuğuma paralı askerlik yaptırtabilirdim ama ben eğer bu ülkede siyaset yapıyorsam, teröre karşı duruyorsam benim oğlum da askere gitmeli. O da yarın Sivas'a gidecek. Vatani görevini yapacak. İnşallah huzur içinde evine dönecek.

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