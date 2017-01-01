ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Müze
KÜLTÜR-SANAT

Hangi müzeler ücretsiz? (18 Mayıs 2017)

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında, açılışlarından saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebilecek

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:09:24 Güncelleme: 11:19:14

"Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında bugün 36 müzenin ücretsiz gezilebileceği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki bugün hangi müzeler ücretsiz? İşte ücretsiz müzeler listesi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında bugün açılışlarından saat 23.00'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Avrupa Konseyi, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Milletlerarası Müzeler Konseyinin (ICOM) himayesinde Avrupa'da 13'üncüsü, Türkiye'de ise 12'ncisi gerçekleştirilecek "Avrupa Müzeler Gecesi" kapsamında bugün, Bakanlığa bağlı 36 müze, kapanış saatinden saat 23.00'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak.

HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK?

Etkinlik kapsamında ücretsiz gezilebilecek müzeler şunlar:

  • Amasya Müzesi 
  • Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
  • ● Ankara Etnografya Müzesi 
  • ● Antalya Müzesi 
  • ● Alanya Müzesi 
  • ● Side Müzesi 
  • ● Demre Likya Uygarlıkları Müzesi 
  • Aydın Müzesi 
  • Burdur Müzesi 
  • Çorum Müzesi 
  • Edirne Müzesi 
  • ● Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi 
  • Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi 
  • Gaziantep Arkeoloji Müzesi 
  • ● Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 
  • ● Hatay Arkeoloji Müzesi 
  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
  • ● İstanbul Ayasofya Müzesi 
  • ● İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
  • ● İzmir Arkeoloji Müzesi 
  • ● İzmir Atatürk Müzesi 
  • ● İzmir Efes Müzesi 
  • ● İzmir Ödemiş Müzesi 
  • ● Kahramanmaraş Müzesi 
  • ● Kastamonu Müzesi 
  • ● Kocaeli Müzesi 
  • ● Konya Mevlana Müzesi 
  • ● Konya Karatay Çini Eserler Müzesi 
  • ● Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 
  • ● Muğla Fethiye Müzesi 
  • ● Muğla Marmaris Müzesi 
  • ● Niğde Müzesi 
  • ● Sivas Müzesi 
  • ● Sinop Müzesi 
  • ● Şanlıurfa Müzesi 
  • ● Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi 
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri Mayıs ayı boyunca İstanbul Modern'de
KÜLTÜR-SANAT

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri Mayıs ayı boyunca ...
David Arthur Brown: "Bu albüm bana şans getirdi"
KÜLTÜR-SANAT

"Bu albüm bana şans getirdi"
Shantel: 'Avrupa ses çatışması' fikrine bayılıyorum!
KÜLTÜR-SANAT

Shantel: 'Avrupa ses çatışması' fikrine bayılıyorum!
Bu hafta ne yapsak? (24-30 Nisan 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak?
'Mamut Art’ta şehir esintileri
KÜLTÜR-SANAT

'Mamut Art’ta şehir esintileri
36. İstanbul Film Festivali Ödülleri açıklandı
KÜLTÜR-SANAT

36. İstanbul Film Festivali Ödülleri açıklandı
Aşkın en yalın halleri
KÜLTÜR-SANAT

AŞKIN EN YALIN HALLERİ
2017 Son çıkan kitaplar (Mayıs)
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE RAFLARDA YERİNİ ALAN SON KİTAPLAR! (MAYIS 2017)
Ünlü sanatçı Payidar Tüfekçioğlu'nun dublajını yaptığı isimler
KÜLTÜR-SANAT

ÜÇÜNÜN BİR ORTAK NOKTASI VAR!
Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (18 MAYIS 2017)
Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (19 MAYIS 2017)
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT

O SES HAYATINI KAYBETTİ!