Bu hafta ne yapsak? (3 Eylül 2017)

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BOZCAADA

- Haftanın heyecan verici organizasyonlarından biri Bozcaada’da gerçekleşecek Tamirane On An Island Vol.2 olacak. Etkinlik kapsamında Büyük Ev Ablukada (akustik) ve Peyk, Ayazma Manastırı’nda sahne alacak. Konserler öncesinde Muhsin Akgün sonrasında ise Murat Meriç’in setleri var...