Las Vegas ilk değil: 9 ayda 11 bin 652 kişi öldürüldü!

ABD'nin Las Vegas kenti, Route 91 Harvest isimli müzik festivali kapsamında düzenlenen bir konsere yapılan silahlı saldırıyla kana bulandı.

22 bin kişinin bulunduğu konser alanına, yakında bulunan bir otelin 32. katından ağır silahlarla ateş açıldı. 64 yaşındaki ABD'li Stephen Paddock'un gerçekleştirdiği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti, 406 kişi de yaralandı.

Polis, Paddock'un intihar ettiğini ve yanında 10'dan fazla uzun namlulu silah bulunduğunu açıkladı.

Las Vegas'ta yaşanan katliam, bireysel silahlanmanın oldukça kolay olduğu ABD'de tarihin en kanlı silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Saldırı ABD'de bireylerin kolay bir şekilde silah edinmesini yeniden tartışmaya açtı.

9 AYDA 11 BİN 652 ÖLÜ

Ağır makineli silahların süpermarketlerde bile satıldığı ve 18 yaşından büyük herkesin, kimlik karşılığı silah satın alabildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan katliam, bireysel silahlanma tartışmalarını da yeniden başlattı.

Gun Violence Archive isimli kar amacı gütmeyen kuruluşun rakamlarına göre, ABD'de 2017 yılının ilk 9 ayında 46,593 silahlı olay yaşandı.

Bu olaylarda 545'i çocuk 11 bin 652 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 512 kişi yaralandı.

Yılın ilk dokuz ayında ateşli silahlarla 273 toplu ölüm gerçekleştirildi. Üstelik bu rakamlara 22 bin intihar vakası da dahil değil.

İŞTE ABD TARİHİNİN EN KANLI DOKUZ SİLAHLI SALDIRISI

2 Ekim 2017, 50 ÖLÜ: 64 yaşındaki Stephen Paddock, Las Vegas'taki konser alanını taradı. Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti, 406 kişi yaralandı.

12 Haziran 2016, 49 ÖLÜ: 29 yaşındaki Omer Saddık Mateen, Pulse isimli gece kulübüne girerek içerideki insanlara ateş açtı. Saldırıda 49 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinde öldürüldü.

16 Nisan 2016, 32 ÖLÜ: 23 yaşındaki Seung-Hui Cho, Virginia Teknik Üniversitesi'nin Blacksburg kampüsündeki iki farklı noktada insanların üzerine ateş açtı. Saldırıda 32 kişi öldü, bilinmeyen sayıda insan yaralandı. Saldırgan sonrasında intihar etti.

14 Aralık 2012, 27 ÖLÜ: 20 yaşındaki Adam Lanza, Connecticut'ta bulunan Sandy Hook İlkokulu'nda yaşları 6 ile 8 arasında değişen 20 çocuğu ve 6 görevliyi öldürdükten sonra silahı kendisine doğrulttu. Polis daha sonra Lanza'nın annesini de öldürülmüş halde buldu.

16 Ekim 1991, 23 ÖLÜ: 35 yaşındaki George Hennard, Teksas, Killeen'de bulunan Luby's Kafeterya'nın duvarını aracıyla yıkarak içeri girdi. Araçta çıkan Hennard, insanlara ateş açarak 23 kişiyi öldürdü ve ardından intihar etti.

18 Haziran, 1984, 21 ÖLÜ: 41 yaşındaki James Huberty, California'da bulunan bir restorana girerek uzun namlulu silahıyla ateş açtı. Huberty içinde çocukların da bulunduğu 21 kişiyi öldürdü. Keskin nişancı polis Huberty'i çatışma başladıktan 1 saat sonra öldürebildi.

1 Ağustos 1966, 18 ÖLÜ: Annesi ve karısını öldüren eski ABD denizcisi Joseph Whitman, Teksas Üniversitesi kulesine çıkarak insanların üzerine ateş açtı. Saldırıda 16 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından öldürüldü.

2 Aralık 2015, 14 ÖLÜ: Syed Rizwan Farook isimli Tashfeen Malik evli çift, San Bernardino'daki işçi toplantısına ateş açtı. Saldırıda 14 kişi öldü.

20 Ağustos 1986, 14 ÖLÜ: Oklahoma, Edmond'da yaşanan silahlı saldırıda yarı zamanlı postacı Patrick Henry, yanındaki 3 silahla 10 dakika içerisinde 14 posta görevlisini öldürdü ve sonrasında intihar etti.