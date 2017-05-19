Cem Hakko, Ronit Gülcan
CEMİYET HAYATI

Cem Hakko ile Ronit Gülcan evlendi

Törene sadece aile üyeleri ve çiftin yakın dostları katıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:02:10 Güncelleme: 10:08:45

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile hayat arkadaşı Ronit Gülcan dün akşam evlendi. Törene sadece aile üyeleri ve çiftin yakın dostları şahitlik etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cem Hakko ile 11 yıllık hayat arkadaşı Ronit Gülcan, kendi aralarında sadece kardeşlerinin eşlik ve şahitlik ettikleri küçük bir tören ile birlikteliklerini resmiyete taşıdılar.

Uzun zamandır planladıkları ama her ikisinin de iş yoğunluğundan fırsat bulamadıkları bu küçük seremoni sonrasında çift yelkenli ile iki günlük kısa bir seyahate çıkıyorlar.

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