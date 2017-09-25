Robot dişçi implant taktı

Çin’de kullanılmaya başlanan robot dişçiler, önceki gün bir implant tedavisi gerçekleştirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ilk kez insanların yardımı olmadan 1 saat boyunca implant tedavisi yapan robot dişçinin yanında önlem amaçlı olarak gerçek diş hekimleri de yer aldı.

Şensi Bölgesi’ndeki Xi’an kentinde gerçekleşen deneyde, 2 yeni diş 3D yazıcı aracılığıyla yapıldı ve hastaya başarılı şekilde nakledildi.