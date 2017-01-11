MS ve obeziteye 'gaita nakli'

Türkiye'de ilk kez Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan gaita nakli, kolit (kalın bağırsak iltihabı), chron (kronik bağırsak iltihabı), kronik kabızlık ve ishalin tedavisinde umut ışığı oldu. Tedaviyi uygulayan Prof. Dr. Ahmet Uygun, "Köylerimizde yaşayan, doğal gıdalarla beslenen donörlere ulaşır ve bir gaita bankası kurabilirsek, MS ve obezite başta olmak üzere pek çok hastalığı bitirebiliriz" iddiasında bulundu.

"150 TRİLYON BAKTERİ NAKLEDİLİYOR"

Sağlıklı kişinin dışkısının, inatçı bağırsak enfeksiyonu çeken hastaları iyileştirdiği belirtildi. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Ahmet Uygun, şu ana kadar 53 kişiye gaita nakli yapıldığını söyledi. Gaita naklini kolonoskopi yöntemiyle gerçekleştirdiklerini anlatan Uygun, "Donör olarak seçilen kişinin gaitasından ayrıştırılan yaklaşık 150 trilyon bakteri, hastanın bağırsağına bırakılıyor. Nakledilen bakteriler, 6-12 saat boyunca bağırsakta yayılıyor. Tek yan etkisi yüksek ateş olan nakil işleminin 3 gün sonrasında hastanın dışkılamasında iyileşmeler gözlenmeye başlıyor" diye konuştu.

53 HASTADAN 42'Sİ İYİLEŞTİ

Nakil sonrasında 53 hastanın 42'sinde iyileşme görüldüğünü anlatan Uygun, şöyle devam etti:

"İşlemi uyguladığımız hastaların 21'inde tamamen düzelme görülürken, 21 hasta kısmen iyileşti, 11 kişi ise tedaviye yanıt vermedi. Gaita naklinde başarının sırrı donör. Toplumun büyük çoğunluğu sindirim problemi çekiyor. Bağırsak hastalıklarına çok düşük bir maliyetle yüzde 100'e varan oranda çözüm buluyoruz. İlaçla tedavide başarı oranı yüzde 30'larda kalıyor. Yurt dışında sadece 7 merkezde uygulanan naklin maliyeti 28 bin dolara kadar ulaşıyor. Bu nedenle yabancı hastalar da nakil olmak için bize başvuruyor."

MS, OBEZİTE, KARACİĞER YAĞLANMASI VE DOWN SENDROMU

Gaita naklini MS hastalarında uygulamak üzere ruhsat aldığını belirten Uygun, obezite, karaciğer yağlanması ve down sendromu tedavisi için de çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Dünya örneklerinde MS hastalarında nakille birlikte yüzde 72 oranında iyileşme görüldüğünü kaydeden Uygun, "Hasta, bir süre sonra tekrar yemek yemeye ve hayatını düzene sokmaya başlıyor. Araştırmalar nakil işleminin uygulandığı 87 diyabet hastasının ise insülini bıraktığını gösteriyor" diye konuştu.

GAİTA BANKASI

Tedavide donörün önemine dikkat çeken Uygun, "Donörün nasıl beslendiği çok önemli. Şişman bir donörden aldığın gaita ile hastayı şişmanlatabilir ya da zayıflatabilirsin. Obeziteyle mücadeleyi de bu yöntemle sağlayabiliriz. Köylerimizde yaşayan, doğal gıdalarla beslenen donörlere ulaşır ve bir gaita bankası kurabilirsek, MS ve obezite başta olmak üzere pek çok hastalığı bitirebiliriz" dedi.

Neslihan CAN / ANKARA