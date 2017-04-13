Geleneksel tedaviler merdiven altından kurtarılıyor!

Sağlık Bakanlığının "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" projesiyle, geleneksel yöntemlerin sağlıksız koşullarda yapılmasını engellemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Konya'da kurulan hacamat ünitesi, uzman hekimler eşliğinde klinik ortamında halka hizmet veriyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi bünyesinde oluşturulan hacamat ünitesinde, halk arasında "hacamat" olarak bilinen kupa terapisi, "merdiven altı" olarak tabir edilen sağlıksız ortamlardan alınarak uzman hekimler eşliğinde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu, 2014 yılında tüm üniversite hastanelerinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri açılması yönünde bir yönetmelik yayınlandığını anımsattı.

Bu merkezlerin "merdiven altı"ndan alınarak, hastane bünyesinde açılmasının önemli olduğunu belirten Kutlu, "Biz üniversite hastanesi olarak, bu işin eğitimini almış hekimlerle hastalarımızı tedavi ediyoruz. Sertifikasyon programını tamamlayan iki arkadaşımız burada göreve başladı. Hem hacamatın hem de akupunkturun steril ortamlarda yapılması gerekir. Biz hastalarımızı temiz ortamda, eğitim almış hekimlere emanet ediyoruz" diye konuştu.

Uygulama merkezi doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Muharrem Metin Şener de merkezde hacamat ve akupunktur yapıldığını dile getirdi.

"HASTALARIMIZI MERDİVEN ALTINDA HİZMET VEREN KİŞİLERE DEĞİL HASTANEMİZE BEKLİYORUZ"

Akupunktur tedavisini genellikle ağrılı hastalığı olanlar, bel ve boyun fıtığı bulunanlar, migren hastalığı ile kilo vermek isteyenlerin tercih ettiğini aktaran Şener, "Akupunkturu her gün yapıyoruz. Hacamatın ise belirli günleri var. Bu uygulamaların steril ortamlarda yapılması gerekiyor. Biz de tüm şartlara uyuyoruz. Hastalarımızı merdiven altında hizmet veren kişilere değil hastanemize bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Şener, bu tedavileri belirli bir ücret karşılığında yaptıklarına dikkati çekerek SGK'nin tedavi ücretini karşılaması konusunda girişim ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.