Geleneksel tedaviler merdiven altından kurtarılıyor!

SAĞLIK HABERLERİ
13 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Hacamat
SAĞLIK

Geleneksel tedaviler merdiven altından kurtarılıyor!

Halk arasında "hacamat" olarak bilinen kupa terapisi, "merdiven altı" olarak tabir edilen sağlıksız ortamlardan alınarak uzman hekimler eşliğinde vatandaşların hizmetine sunuluyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:04:16 Güncelleme: 11:17:46 AA

Sağlık Bakanlığının "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" projesiyle, geleneksel yöntemlerin sağlıksız koşullarda yapılmasını engellemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Konya'da kurulan hacamat ünitesi, uzman hekimler eşliğinde klinik ortamında halka hizmet veriyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi bünyesinde oluşturulan hacamat ünitesinde, halk arasında "hacamat" olarak bilinen kupa terapisi, "merdiven altı" olarak tabir edilen sağlıksız ortamlardan alınarak uzman hekimler eşliğinde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu, 2014 yılında tüm üniversite hastanelerinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri açılması yönünde bir yönetmelik yayınlandığını anımsattı.

Bu merkezlerin "merdiven altı"ndan alınarak, hastane bünyesinde açılmasının önemli olduğunu belirten Kutlu, "Biz üniversite hastanesi olarak, bu işin eğitimini almış hekimlerle hastalarımızı tedavi ediyoruz. Sertifikasyon programını tamamlayan iki arkadaşımız burada göreve başladı. Hem hacamatın hem de akupunkturun steril ortamlarda yapılması gerekir. Biz hastalarımızı temiz ortamda, eğitim almış hekimlere emanet ediyoruz" diye konuştu.

Uygulama merkezi doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Muharrem Metin Şener de merkezde hacamat ve akupunktur yapıldığını dile getirdi.

"HASTALARIMIZI MERDİVEN ALTINDA HİZMET VEREN KİŞİLERE DEĞİL HASTANEMİZE BEKLİYORUZ"

Akupunktur tedavisini genellikle ağrılı hastalığı olanlar, bel ve boyun fıtığı bulunanlar, migren hastalığı ile kilo vermek isteyenlerin tercih ettiğini aktaran Şener, "Akupunkturu her gün yapıyoruz. Hacamatın ise belirli günleri var. Bu uygulamaların steril ortamlarda yapılması gerekiyor. Biz de tüm şartlara uyuyoruz. Hastalarımızı merdiven altında hizmet veren kişilere değil hastanemize bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Şener, bu tedavileri belirli bir ücret karşılığında yaptıklarına dikkati çekerek SGK'nin tedavi ücretini karşılaması konusunda girişim ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çocuklarda büyüme geriliğinin nedenleri!
SAĞLIK

Aile içindeki sevgisizlik çocuğun kısa kalmasına ...
Kalıcı kilo vermenin yolları!
SAĞLIK

İşte kalıcı kilo vermenin 5 önemli kuralı!
Stresli kent yaşamı kalp için tehlike!
SAĞLIK

Stresli kent yaşamı bakın sizi nasıl etkiliyor...
'Çocuğun büyümesinde duraklama hastalık işareti'
SAĞLIK

'Çocuğun büyümesinde duraklama hastalık işareti'
Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?
SAĞLIK

Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?
Stres kilo yapıyor!
SAĞLIK

Stres kilo yapıyor!
'Çocuğun büyümesinde duraklama hastalık işareti'
SAĞLIK

'ÇOCUĞUN BÜYÜMESİNDE DURAKLAMA HASTALIK İŞARETİ'
Kalıcı kilo vermenin yolları!
SAĞLIK

İŞTE KALICI KİLO VERMENİN 5 ÖNEMLİ KURALI!
Miraç bebeğin umudu, 175 bin dolarlık ilaç!
SAĞLIK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE SAĞLIK BAKANLIĞINA SESLENDİLER!

Çocuklarda büyüme geriliğinin nedenleri!
SAĞLIK

AİLE İÇİNDEKİ SEVGİSİZLİK ÇOCUĞUN KISA KALMASINA NEDEN OLUYOR!
Stresli kent yaşamı kalp için tehlike!
SAĞLIK

STRESLİ KENT YAŞAMI BAKIN SİZİ NASIL ETKİLİYOR...
Geleneksel tedaviler merdiven altından kurtarılıyor!
SAĞLIK

ARTIK MERDİVEN ALTINDA DEĞİL, DEVLET HASTANELERİNDE...