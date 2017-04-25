SAĞLIK HABERLERİ
25 NİSAN 2017
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Kronik yorgunluk sendromu
SAĞLIK

Kronik yorgunluk sendromu nedir?

Son zamanlarda sık sık duyulan kronik yorgunluk sendromu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki kronik yorgunluk sendromu nedir? İşte tüm detaylar...

25 Nisan 2017 Salı, 15:48:50 Güncelleme: 15:51:43

Kronik yorgunluk hastalığı, yakın tarihte intihar eden Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral'da bulunmuş ve "kronik yorgunluk nedir?" sorusunu akıllara getirmişti. Peki kronik yorgunluk sendromu nedir? Kronik yorgunluk tedavisi nasıl yapılır?

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?

Kronik yorgunluk sendromu, 6 aydan uzun süren, boğaz, kas ile eklem ağrısı, bulantı ve konsantrasyonda bozulma gibi eşlik eden tablolarla kendini gösteren, sürekli ve tekrarlayıcı seyretmesinin yanı sıra birçok sistemi tutan bir hastalıktır. Hastalığın oluşum nedeni bilinmemektedir ve tıp dünyasında bu hastalığın organik mi yoksa psikiyatrik bir sebepten mi oluştuğu tartışılmaktadır.

Doktorlar, kronik yorgunluk sendromunun 30-50 yaş grubunda görüldüğünü belirtmektedir. Aynı zamanda hastalığın özellikle kadınlarda daha çok görüldüğüne işaret edilir.

Kronik yorgunluk sendromu, fiziksel, zihinsen ve duygusal belirtilere sahip olan bir hastalıktır. En az 6 ay süren sürekli ve tekrarlayıcı yorgunluk hallerine ek olarak aşağıda yer alan belirtiler de eşlik ediyorsa kronik yorgunluk sendromu hastalığının o kişide olması muhtemeldir. İşte kronik yorgunluk sendromu belirtileri;

● Konsantrasyonda bozulma ve unutkanlık

● Kas ağrısı

● Boğaz ağrısı

● Çoğul eklem ağrısı

● Dinlendirmeyen uyku ve uyku bozuklukları

● Egzersiz sonrası bitkinlik

● Bulantı

● Enerji kaybı

● Huzursuzluk ve negatif tutumlar

● Depresif duygulanma

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU İLE BAŞ ETMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

• İş ve özel hayatınızda yeni stratejiler belirleyin. İş yerinde sosyal destek amaçlı gruplar kurun. Takım çalışması yapın, eğitim içerikli uygulamalara katılın.

• Stres kaynaklarınızı tanıyın, bu kaynakları yönetin ve sizi yönetmesine fırsat vermeyin.

• Aktivite günlüğü oluşturun. Günlükler çok az veya çok çalıştığınız zamanları anlamanıza, bu sayede de dengeli ve

gerçekçi hedefler belirleyip uygulamanıza yardımcı olacaktır. Hedefleri kolaydan başlayarak arttırın. Dinlenmeye ayırdığınız zamanınızı giderek azaltıp, hedeflerinizi küçük parçalar haline getirerek güne, daha sonra haftalara yayabilirsiniz.

• Çalışma ortamlarınızı yeniden düzenleyin. Yani aşırı iş yükünden kaçının, çalışanlar arasında destek ve sosyal ilişkilerinizi arttırın, sorumluluk ile bürokratik işlerinizi azaltın.

• Uyku düzeninize dikkat edin. Gün içinde uyumayın.

• Gevşemeyi öğrenerek, kas gevşetici egzersizler yapın.

• Bol vitaminli, mineralli besinler tüketin.

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