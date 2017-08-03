Bakanlık protein tozu için uyardı

UZMANLAR HABERTÜRK’ün gündeme getirdiği protein tozu gibi sporcu gıdaları konusundaki riske dikkat çekerken, bu ürünlere onay veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan kullanım uyarısı geldi. Bu ürünlerin, spor hocası ve diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullanılması gerektiği belirtilerek özellikle kısa sürede yoğun kas yapma beklentisi ile protein tozu kullanım miktarının artırılmaması istendi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Bakanlık, söz konusu ürünlerin içerik denetimlerinde ilaç katkı maddesi tespit edilmediğini kaydederken, olumsuzluk tespit edilen ürünlerin yurtiçine girişine izin verilmediğini de ifade etti. Yapılan denetimlerde içerik açısından mevzuata aykırı bir durum tespit edilemedi. Bakanlığın hazırladığı Sporcu Gıdaları Tebliği’ne göre, sporcu gıdaları, sporcuların özel beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve performanslarının iyi düzeyde gösterilmesine yardım etmek için özel olarak formüle edilmiş gıdalar kapsamında yer alıyor. Söz konusu ürünü piyasaya arz eden işletmeler, bakanlıktan kayıt ve onay belgesi almak zorunda.