Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
SAĞLIK

Bakanlık protein tozu için uyardı

Habertürk’ün kas yapmak için çok tüketilen protein tozlarındaki tehlike haberi, geniş yankı buldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 04:40:13 Güncelleme: 04:50:06

UZMANLAR HABERTÜRK’ün gündeme getirdiği protein tozu gibi sporcu gıdaları konusundaki riske dikkat çekerken, bu ürünlere onay veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan kullanım uyarısı geldi. Bu ürünlerin, spor hocası ve diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullanılması gerektiği belirtilerek özellikle kısa sürede yoğun kas yapma beklentisi ile protein tozu kullanım miktarının artırılmaması istendi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Bakanlık, söz konusu ürünlerin içerik denetimlerinde ilaç katkı maddesi tespit edilmediğini kaydederken, olumsuzluk tespit edilen ürünlerin yurtiçine girişine izin verilmediğini de ifade etti. Yapılan denetimlerde içerik açısından mevzuata aykırı bir durum tespit edilemedi. Bakanlığın hazırladığı Sporcu Gıdaları Tebliği’ne göre, sporcu gıdaları, sporcuların özel beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve performanslarının iyi düzeyde gösterilmesine yardım etmek için özel olarak formüle edilmiş gıdalar kapsamında yer alıyor. Söz konusu ürünü piyasaya arz eden işletmeler, bakanlıktan kayıt ve onay belgesi almak zorunda.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER