Aynı zayıflama ilacı kurbanı oldular

Göbeğindeki yağlanmadan şikâyetçi olduğu için etken maddesi tarım ilacı olan ‘Denopil’ adlı zayıflama hapını kullandıktan sonra hayatını kaybeden 29 yaşındaki Mustafa Yiğit, 2 yıl önce aynı ürün nedeniyle yaşamını yitiren 21 yaşındaki İngiliz Eloise Perry ile aynı sonu yaşadı. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; ‘Denopil’i kullandıktan sonra çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Eloise Perry, ürünü Türkiye’den internet üzerinden Orhan T. adlı kişiden satın almıştı. Genç kızın annesi Fiona Perry kızına Türkiye’den internet üzerinden diyet hapları satan kişiyle BBC kameraları önünde yüzleşmişti. Kendi internet sitesi üzerinden ‘DNP’ adlı ürünün satışını yapan Orhan T. acılı annenin sözleri sonrasında internet sitesinden bu ürünleri kaldıracağı sözünü vermişti.

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