Tırnak yemenin faydaları

Bugüne kadar tırnak yeme alışkanlığı hakkında hep kötü şeyler duyduk. Eğer tırnaklarını yiyen birisiyseniz de insanlar sürekli olarak bu alışkanlığınızdan vazgeçmeniz için sizi uyarıp duruyordur. Fakat yeni bir araştırmaya göre; tırnak yeme alışkanlığının sağlık açısından bir faydası olabilir.

Pediatrics‘te yayımlanan yeni bir araştırmaya göre; tırnaklarını yiyen ve parmak emen çocuklarda ilerleyen yıllarda alerji oluşma riski azalıyor.

Women's Health'de yer alan habere göre; Yeni Zelanda’da 70’li yıllarda doğan 1.000 insanın izlendiği araştırmada, katılımcılar alerji testine tabi tutuldu. Bir zamanlar tırnaklarını yiyen ya da parmaklarını emenlerin toz, haşere, kedi, çim, at ya da köpeğe karşı alerji geliştirme ihtimallerinin daha düşük olduğu sonucu çıkarıldı. Eğer çocukken her ikisi de yapıldıysa, etkilenme riski daha da azalıyordu.

Bu sonuçlara, katılımcılara 13-32 yaşları arasındayken uygulanan alerji testleri sonucunda ulaşıldı. Ayrıca, küçüklüklerinde tırnak yeme ya da parmak emme gibi alışkanlıklara sahip olup olmadıkları da not edildi. Katılımcıların yüzde 30’unda çocukluk döneminde her iki alışkanlıktan en az birisinin bulunduğu belirlendi.



Katılımcılar 13 yaşındayken, yüzde 45’inde herhangi bir alerjik reaksiyona rastlanıldığı, tırnak yeme ya da parmak emme alışkanlığına sahip olanlarda ise bu oranın yüzde 30’a kadar gerilediği belirtiliyor.

Peki aralarında nasıl bir ilişki var? Uzmanlara göre çocukluk döneminde tırnak yiyen ya da parmak emenler, toz ve mikrop gibi etkenlere erken yaşlarda maruz kalıyorlar. Vücut da bu tip alerjenlere karşı erken yaşlarda bağışıklık geliştiriyor ve ilerleyen yaşlarda alerji riski azalmış oluyor.

Bilim insanları çocukları tırnak yeme konusunda cesaretlendirme niyetinde değil. Onların çalışmaları, tırnak yeme alışkanlığının hiç olmazsa küçük bir faydaya da sahip olduğunu gösteriyor.