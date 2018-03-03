Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

AA'nın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetlerince 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Bitlis ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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