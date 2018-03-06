Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Suriye'de düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıkama geldi. Açıklamada tüm ihtimallerin değerlendirildiği velirtildi. Ölü sayısının ise 39 olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi. İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

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