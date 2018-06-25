Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2018 yılı verilerine göre; toplam nüfusu 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye’de, nüfusun yüzde 4,43’üne denk gelecek biçimde 3 milyon 579 bin 254’ünü Suriyeli geçici koruma kapsamında bulunuyor.

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİ ERKEKLERİN SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI

Bu rakamın, 3 milyon 364 bin 226’sını geçici barınma merkezlerinin dışında kalanlar; 215 bin 28’sini de geçici barınma merkezlerinde kalanlar oluşturuyor. Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine göre dağılımı ise şu şekilde: Şanlıurfa; 72 bin 841, Gaziantep 23 bin 722, Kilis 23 bin 60, Kahramanmaraş 16 bin 723, Mardin 2 bin 614, Hatay 17 bin 105, Adana 26 bin 564, Adıyaman 8 bin 810, Osmaniye 14 bin 189, Malatya 9 bin 400. Ayrıca geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli kadın sayısı 1 milyon 638 bin 639 iken; erkek sayısı ise 1 milyon 940 bin 615.



GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA EN FAZLA SURİYELİ İSTANBUL'DA

Yine geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ilk 10 ile göre dağılımı ise şöyle: İstanbul 561 bin 615, Şanlıurfa 475 bin 800, Hatay 443 bin 837, Gaziantep 383 bin 260, Mersin 208 bin 334, Adana 203 bin 575, Bursa 148 bin 178, İzmir 137 bin 292, Kilis 131 bin 74, Konya 107 bin 599.



13 BİN 792 SURİYELİ TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPTI

2018 yılı Haziran ayından itibaren birebir formülü ile Türkiye’den çıkış yapan toplam Suriyeli sayısı 13 bin 792, 2014-2018 yılları arasında diğer ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı ise 14 bin 224.



EN FAZLA İKAMET İZNİ OLAN MÜLTECİ IRAK'TAN

Türkiye’de çeşitli nedenlerle ikamet izni olan toplam mülteci ya da göçmen sayısı 705 bin 781. İkamet izniyle Türkiye’de ikamet izniyle bulunan yabancıların dağılımı ise şu şekilde: Irak 70 bin 364, Suriye 65 bin 348, Azerbaycan 49 bin 208, Türkmenistan 41 bin 25, Özbekistan 30 bin 657, Afganistan 30 bin 241, Rusya 23 bin 151, İran 22 bin 457, Gürcistan 21 bin 465, Ukrayna 16 bin 403.



ULUSLARARASI KORUMAYA EN YÜKSEK BAŞVURU IRAK'TAN

İHA'nın haberine göre, 2017 yılında uluslararası koruma başvurusunda bulunan ülkeler sıralamasında ilk sırada 68 bin 685 ile Irak yer alırken; Irak’ı 31 bin 148 ile Afganistan, 9 bin 619 ile İran, bin 82 ile Somali, 350 ile Pakistan, 200 ile Yemen, 181 ile Türkmenistan, 167 ile Filistin, 111 ile Özbekistan takip ediyor.



GERİ GÖNDERÖE MERKEZLERİNDEKİ SURİYELİ SAYISI 12 BİN 276

Ayrıca, Adana, Antalya, Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzurum (2 adet), Gaziantep, Hatay, İstanbul (Silivri), İstanbul (Binkılıç), İzmir (Harmandalı), Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Van (2 adet), Osmaniye olmak üzere toplam 19 adet bulunan geri gönderme merkezleri ile açılması planlanan 17 adet geri gönderme merkezindeki toplam Suriyeli sayısı da 12 bin 276.