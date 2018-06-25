Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2018 yılı verilerine göre; toplam nüfusu 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye’de, nüfusun yüzde 4,43’üne denk gelecek biçimde 3 milyon 579 bin 254’ünü Suriyeli geçici koruma kapsamında bulunuyor.
GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİ ERKEKLERİN SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI
Bu rakamın, 3 milyon 364 bin 226’sını geçici barınma merkezlerinin dışında kalanlar; 215 bin 28’sini de geçici barınma merkezlerinde kalanlar oluşturuyor. Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine göre dağılımı ise şu şekilde: Şanlıurfa; 72 bin 841, Gaziantep 23 bin 722, Kilis 23 bin 60, Kahramanmaraş 16 bin 723, Mardin 2 bin 614, Hatay 17 bin 105, Adana 26 bin 564, Adıyaman 8 bin 810, Osmaniye 14 bin 189, Malatya 9 bin 400. Ayrıca geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli kadın sayısı 1 milyon 638 bin 639 iken; erkek sayısı ise 1 milyon 940 bin 615.
GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA EN FAZLA SURİYELİ İSTANBUL'DA
Yine geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ilk 10 ile göre dağılımı ise şöyle: İstanbul 561 bin 615, Şanlıurfa 475 bin 800, Hatay 443 bin 837, Gaziantep 383 bin 260, Mersin 208 bin 334, Adana 203 bin 575, Bursa 148 bin 178, İzmir 137 bin 292, Kilis 131 bin 74, Konya 107 bin 599.
13 BİN 792 SURİYELİ TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPTI
2018 yılı Haziran ayından itibaren birebir formülü ile Türkiye’den çıkış yapan toplam Suriyeli sayısı 13 bin 792, 2014-2018 yılları arasında diğer ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı ise 14 bin 224.
EN FAZLA İKAMET İZNİ OLAN MÜLTECİ IRAK'TAN
Türkiye’de çeşitli nedenlerle ikamet izni olan toplam mülteci ya da göçmen sayısı 705 bin 781. İkamet izniyle Türkiye’de ikamet izniyle bulunan yabancıların dağılımı ise şu şekilde: Irak 70 bin 364, Suriye 65 bin 348, Azerbaycan 49 bin 208, Türkmenistan 41 bin 25, Özbekistan 30 bin 657, Afganistan 30 bin 241, Rusya 23 bin 151, İran 22 bin 457, Gürcistan 21 bin 465, Ukrayna 16 bin 403.
ULUSLARARASI KORUMAYA EN YÜKSEK BAŞVURU IRAK'TAN
İHA'nın haberine göre, 2017 yılında uluslararası koruma başvurusunda bulunan ülkeler sıralamasında ilk sırada 68 bin 685 ile Irak yer alırken; Irak’ı 31 bin 148 ile Afganistan, 9 bin 619 ile İran, bin 82 ile Somali, 350 ile Pakistan, 200 ile Yemen, 181 ile Türkmenistan, 167 ile Filistin, 111 ile Özbekistan takip ediyor.
GERİ GÖNDERÖE MERKEZLERİNDEKİ SURİYELİ SAYISI 12 BİN 276
Ayrıca, Adana, Antalya, Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzurum (2 adet), Gaziantep, Hatay, İstanbul (Silivri), İstanbul (Binkılıç), İzmir (Harmandalı), Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Van (2 adet), Osmaniye olmak üzere toplam 19 adet bulunan geri gönderme merkezleri ile açılması planlanan 17 adet geri gönderme merkezindeki toplam Suriyeli sayısı da 12 bin 276.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.