İstanbul'da çok acı gün...

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi batmış, olayda, 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1’i kadın 5 kişi de kurtarılmıştı. İHA'nın haberine göre, 5 çocuğunu birden kaybeden Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti gözyaşlarına boğulmuştu. Bugün de batan teknede hayatını kaybeden Suriyeli kardeşler Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8), Emine Raşit (3) için İstanbul Esenyurt'ta bulunan Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Anne Zeynep Osman ve baba İdris Raşit ve çok sayıda yakınları katıldı. Acılı baba İdris ayakta durmakta zorluk çekerken annenin feryatları da yürekleri dağladı. Çocukların naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kilyos'a götürüldü.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER