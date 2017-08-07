El açması pazılı börek malzemeler

Hamuru için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 adet yumurta

1 su bardağı su

3 su bardağı un (kulak memesi kıvamına gelinceye kadar miktar artırılabilir)

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin (katların arasını yağlamak için)

1/2 su bardağı mısır nişastası (hamur açmak için)

İç Harç İçin;

1 kilo pazı

1 adet soğan

100 beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Pulbiber

Tuz

El açması pazılı börek nasıl yapılır?

Öncelikle kısık ateşte zeytinyağı ile birlikte minik minik doğranmış soğanları kavurun. Ardından yıkanmış ve doğranmış pazıları içerisine aktarıp karıştırmaya devam edin. Baharatları ekledikten sonra ocağın altını kapayın ve iç malzemeyi soğumaya bırakın.

Unu bir kaba eleyin ve tüm malzemeyi ilave edin. Hamur homojen bir kıvam alıncaya kadar yoğurun. Kıvam için eğer fazla yoğun olursa su eklemeyi, çok cıvık olursa da un ilave etmeyi bu aşamada yapabilirsiniz. Hamuru 12 eş parçaya ayırın ve 15 dakika dinlendirin. Tegahınızı nişastalayın ve hamur bezelerini tek tek açın. Margarini eritin ve 4 hamur bezesini aralarını yağlayarak üst üste yerleştirin ve zarf şeklinde kapatın. Üzerini tekrar yağlayın ve buzdolabında dinlendirin. Bu işlemi her hamur bezesini 4'lü olacak şekilde 3 ayrı zarf olarak buzdolabında dinlendirin. Hazırladığınız zarf şeklinde hamurları tek yuvarlak bir parça olacak şekilde oklava yardımıyla inceltin.

Açttığınız katmanın içini margarinle yağlayın ve ucuna hazırladığınız iç harcı yerleştirin. Hamuru rulo şeklinde sararak yağlanmış tepsiye ortasından başlayarak yuvarlayarak dizin. Üç ruloyu da birbirlerinin arkasına gelecek şekilde sarın ve erimiş margarini pişirmeden önce de üzerlerine sürün. 180 derecelik fırında 20-25 dakika iyice pişirin. Afiyet olsun