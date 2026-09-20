Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe ikas Eyüpspor Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı! Lig tarihindeki en farklı galibiyet

        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı! Lig tarihindeki en farklı galibiyet

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dikkat çeken bir skor ile devam etti. Fenerbahçe, evinde ağırladığı ikas Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti ve moral depoladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 08:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 8-0 kazandı.

        F.BAHÇE'NİN EN FARKLI GALİBİYETİ!

        Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'a karşı alınan 8-0'lık galibiyet ile lig tarihindeki en farklı zaferini elde etti.

        Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 4. (p) ve 79. dakikada Mason Greenwood, 7, 21, 47 ve 55. dakikada Vedat Muriqi, 38. dakikada Matteo Guendouzi ile 45. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde 10 puana yükseldi. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

        Fenerbahçe milli aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın 30. saniyesinde ceza sahası içinde Costa ile girdiği ikili mücadele Muric yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, oyunun durmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla inceleme yapmak üzere saha kenarına geldi. VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Sağlam, penaltı kararı verdi.

        5. dakikada penaltı atışını kullanan Greenwood, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

        7. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı arka direkteki Muric ile buluşturdu. Muric, boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

        REKLAM

        21. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Moldovan'dan döndü. Muric, dönen topu altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu: 3-0

        38. dakikada ev sahibi ekip, dört farklı üstünlük yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin yerden pasında Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0

        45+1. dakikada sarı-lacivertliler farkı 5'e çıkardı. Greenwood'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-0

        REKLAM

        Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 5-0 önde bitirdi.

        47. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Brown'ın pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Muric, yakın direğe yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0

        55. dakikada sarı-lacivertli ekip 7. golü kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Muric'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 7-0

        80. dakikada Fenerbahçe, 8 farklı üstünlük elde etti. İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı bekletmeden Greenwood'a aktardı. İngiliz oyuncunun kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 8-0

        REKLAM

        Fenerbahçe, karşılaşmayı 8-0 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #süper lig
        #Eyüpspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Pikachu Dünya'ya geri döndü
        Pikachu Dünya'ya geri döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti