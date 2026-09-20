Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 8-0 kazandı.

F.BAHÇE'NİN EN FARKLI GALİBİYETİ!

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'a karşı alınan 8-0'lık galibiyet ile lig tarihindeki en farklı zaferini elde etti.

Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 4. (p) ve 79. dakikada Mason Greenwood, 7, 21, 47 ve 55. dakikada Vedat Muriqi, 38. dakikada Matteo Guendouzi ile 45. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde 10 puana yükseldi. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe milli aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın 30. saniyesinde ceza sahası içinde Costa ile girdiği ikili mücadele Muric yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, oyunun durmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla inceleme yapmak üzere saha kenarına geldi. VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Sağlam, penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanan Greenwood, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

7. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı arka direkteki Muric ile buluşturdu. Muric, boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

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21. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Moldovan'dan döndü. Muric, dönen topu altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu: 3-0

38. dakikada ev sahibi ekip, dört farklı üstünlük yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin yerden pasında Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0

45+1. dakikada sarı-lacivertliler farkı 5'e çıkardı. Greenwood'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-0

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Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 5-0 önde bitirdi.

47. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Brown'ın pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Muric, yakın direğe yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0

55. dakikada sarı-lacivertli ekip 7. golü kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Muric'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 7-0

80. dakikada Fenerbahçe, 8 farklı üstünlük elde etti. İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı bekletmeden Greenwood'a aktardı. İngiliz oyuncunun kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 8-0

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Fenerbahçe, karşılaşmayı 8-0 kazandı.