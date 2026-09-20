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        Haberler Ekonomi Borsa Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama

        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama

        Tera Portföy Yönetimi A.Ş., fon iade talepleri ve ödeme süreçlerine ilişkin güncel durumu açıkladı. Şirket, fonlara yönelik iade taleplerinin kısa sürede yaklaşık 300 milyar TL'lik toplu çıkış talebine dönüştüğünü bildirdi. Dört fon için 16, 17 ve 18 Eylül'de ödemelerin gerçekleştirildiği, ancak 18 Eylül'de Takasbank nezdindeki hesaba getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle ödemelere devam edilemediği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama

        Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirlediği usul ve esaslar kapsamında fon iade taleplerine ve ödeme süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Şirketten yapılan açıklamada, fonlara girişlerin yatırıma dönüştürüldüğü dönemde iletilen iade talimatlarının kısa süre içerisinde yoğunlaştığı ve toplamda yaklaşık 300 milyar TL'ye varan toplu bir çıkış talebine dönüştüğü belirtildi.

        Bu taleplerin eş zamanlı karşılanması için gereken nakit ihtiyacının, fon portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülmesi süreciyle birlikte yönetildiği kaydedildi.

        4 FONDA ÖDEMELER YAPILDI

        Tera Portföy, SPK kararı uyarınca tasfiye kapsamı dışında kalan fonların bir bölümünde yatırımcıların satış talimatlarına ilişkin ödemelerin şirket tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

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        Açıklamaya göre Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon (TRJ), Tera Portföy Fon Sepeti Fonu (FSU), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM) ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU) için verilen iade talimatlarının ödemeleri 16, 17 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

        Şirket, söz konusu talimatlar kapsamında yatırımcıların Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'den ilgili tarihlere ilişkin herhangi bir alacağının kalmadığını açıkladı.

        TAKASBANK HESABINA İŞLEM KISITLAMASI

        Tera Portföy açıklamasında, 18 Eylül 2026 tarihinde Takasbank nezdindeki hesaba getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle yatırımcılara yapılan ödemelere devam edilemediği belirtildi.

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        Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin ise önceki açıklamada da belirtildiği üzere, SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ve yetkilendirilen Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yürütülmesine karar verildiği aktarıldı.

        "ÜST YÖNETİM VE İCRA EKİPLERİ GÖREVLERİNİN BAŞINDA"

        Açıklamada, grubun üst yönetimi ve icra ekiplerinin görevlerinin başında olduğu belirtildi.

        Tera Portföy, ekiplerin yatırımcıların birikimlerine erişebilmesi, ödeme süreçlerinin tamamlanabilmesi ve ilgili tutarların kullanılabilir hale gelmesi için süreci ilgili kurumlarla yakından takip ettiğini bildirdi.

        Şirket, ilgili kurumlar ve Türkiye İş Bankası ile iş birliği içerisinde çalışmaya, talep edilen tüm bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

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        Tera Portföy, sürece ilişkin gelişmelerin resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılmaya devam edileceğini belirterek yatırımcıların şirket açıklamalarının yanı sıra SPK duyuruları ve ilgili fonların KAP bildirimlerini takip etmelerini istedi.

        Açıklamada, "Bu süreçte yatırımcılarımızın yaşadığı zorluklardan ve duyduğu endişeden derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verilirken, sürecin yatırımcıların hakları gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırılması için tüm imkanlarla çalışılacağı kaydedildi.

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        #Tera Portföy
        #spk
        #fon
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