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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı

        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı

        Fon soruşturmasında Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 19:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

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        #Fon soruşturması
        #Serdar Turhan
        #Muhammed Yarız
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