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        Haberler Dünya Avrupa Berlin’de Elif Eralp’in partisi Sol Parti sandıktan birinci çıktı

        Berlin’de Elif Eralp’in partisi Sol Parti sandıktan birinci çıktı

        Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyaletlerinde düzenlenen kritik bölge seçimlerinin sandık çıkış anketinde, Berlin'de Elif Eralp'in partisi Sol Parti; Mecklenburg-Vorpommern'de aşırı sağcı AfD ilk sırada yer aldı. Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki CDU'nun ise ağır yenilgi aldığı belirtiliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor

        ARD yayın kuruluşunun paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 37'lik oy oranıyla ilk sırada, en yakın rakibi konumundaki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 oyla ikinci sırada yer aldı. SPD’nin ikinci sırada yer almasıyla olası bir koalisyon kurarak, AfD'nin eyaleti yönetmesini engellemesi bekleniyor. Almanya genelindeki diğer siyasi partilerin aşırı sağla koalisyon yapmama kuralı (güvenlik duvarı) bu ihtimali güçlendiriyor.

        BERLİN'DE SOL PARTİ LİDERLİĞİ ELİF ERALP ÖNDE

        Berlin eyaletinde ise Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp'i başbakan adayı gösteren Sol Parti (Die Linke) yüzde 24,5 oyla birinci sırada yer alırken, Sol Parti'yi yüzde 20 oy oranıyla Hristiyan Birlik Partisi (CDU) takip etti. Aşırı sağcı AfD yüzde 16 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

        BAŞBAKAN FRIEDRICH MERZ VE CDU İÇİN YIKIM

        Mecklenburg-Vorpommern seçimleri, Başbakan Friedrich Merz için ağır bir sınav niteliği taşıyor. Ankete göre, Merz'in partisi CDU, bu eyalette sadece yüzde 5,5 oy aldı. Alman basınında CDU'nun, bu oranla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgedeki en kötü seçim sonucunu elde ettiği ve barajı kıl payı geçtiği değerlendirmesi yapıldı. Seçim sonuçlarını "bir felaket" olarak nitelendiren Merz, partinin SPD ve AfD arasındaki tırmanan çatışmada ezildiğini belirtti. Alman basınına göre Saksonya-Anhalt'taki geçmiş yenilginin ardından gelen bu sonuç, parti içinde Merz'in siyasi geleceğine yönelik tartışmaları ve baskıları zirveye taşıdı.

        Seçim merkezlerinden toplanan verilere dayanan bu ilk sandık çıkış anketlerinin ardından, kesin oy sayım sonuçlarının yerel saatle 19.00'dan itibaren netleşmesi ve federal düzeydeki siyasi dengeleri derinden sarsması bekleniyor.

        SANDALYE DAĞILIMI

        ARD'nin ilk sandalye dağılımı projeksiyonuna göre, 159 sandalyeli eyalet meclisinde Sol Partinin 42, CDU'nun 34, AfD'nin 27, Yeşillerin 26, SPD'nin 21 ve BSW'nin 9 milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

        Bu dağılıma göre, hiçbir parti, mecliste mutlak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamıyor.

        AfD İLK SIRAYA YERLEŞTİ

        Sandık çıkış anketine göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde AfD yüzde 37 oyla birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı.

        Sol Partinin yüzde 7,5, CDU ve Yeşillerin yüzde 5,5'er, BSW'nin yüzde 5 ve FDP'nin yüzde 1,2 oy aldığı tahmin ediliyor.

        AfD, 2021'deki seçime göre oy oranını 20,3 puan yükselişle iki kattan fazla artırırken, SPD 4,1, CDU ise 7,8 puan kaybetti.

        Projeksiyonlara göre, 71 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 27, SPD'nin 26, Sol Partinin 6, CDU, Yeşiller ve BSW'nin ise 4'er milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

        Bu dağılıma göre, hiçbir parti, mutlak çoğunluk için gereken 36 sandalyeye tek başına ulaşamıyor.

        SEÇİME KATILIMDA ARTIŞ YAŞANDI

        Berlin’de de seçime katılım önceki seçime göre arttı. Saat 12.00 itibarıyla katılım yüzde 27,9 oldu. 2023 seçimlerinde aynı saatte bu oran yüzde 23,4’tü. Böylece katılım 4,5 puan yükseldi.

        Verilere, posta yoluyla oy kullanan seçmenler için verilen oy belgeleri de dahil edildi. Berlin Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stephan Bröchler, bu belgelerin yaklaşık üçte birinin posta yoluyla oy kullanma amacıyla verildiğini belirtti.

        Schöneberg’deki bir seçim merkezinin kapısındaki kilit yapıştırıcıyla kapatıldı. Ancak seçim görevlileri sorunu kısa sürede çözerek merkezin zamanında açılmasını sağladı. Polis olayla ilgili maddi hasar verme şüphesiyle soruşturma başlattı. Polis ayrıca bazı seçim afişlerinin oy kullanma yerlerine çok yakın olduğuna dair ihbarlar aldı. Polis, bu tür durumların doğrudan seçim merkezlerindeki görevlilere bildirilmesini istedi.

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        Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern’daki seçim sonuçları, özellikle Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki federal hükümet açısından siyasi açıdan yakından takip ediliyor. Ancak hükümet üzerindeki olası etkiler, sandık sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partilerin oy oranları ve meclis dağılımıyla birlikte daha net değerlendirilebilecek.

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