Fenerbahçe tarihinde bir ilk! Kadıköy'de tarihi gece
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı ve rakibini 8-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte kulüp tarihinin en farklı galibiyetini almış oldu...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girdi.
KULÜP TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında elde ettiği 8-0 galibiyetle kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine de imza attı.
Karşılaşmayı 8-0 kazanan sarı-lacivertliler, daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı.
Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.
2.5 YIL SONRA BİR İLK!
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın görevde olduğu 2023-2024 sezonunun 19. haftasında iç sahada oynanan Konyaspor mücadelesini 7-1 kazanırken, o maçta da ilk 45 dakikayı 5-0 önde tamamlamıştı.
10 Ocak 2024 tarihinde oynanan o maçtan 2,5 sezon sonra sarı-lacivertli ekip yine bir maçın ilk 45 dakikasını 5-0 önde tamamlamayı başardı.
MURIQI'DEN DÖRT DÖRTLÜK PERFORMANS
Eyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muric, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muric, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muric, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.
Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.
TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.
Muric, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.
Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muric, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.
GREENWOOD LİGDE 3 MAÇ SONRA GOL ATTI
Eyüpspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Mason Greenwood, ligde 3 maç aradan sonra golle buluştu. Mücadelenin 5. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İngiliz futbolcu, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
Ligin 2. haftasında iç sahada TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Greenwood, ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.
GUENDOUZI BU SEZON SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Eyüpspor karşısında bu sezonki ilk golünü attı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12. resmi maçını oynayan Guendouzi, Eyüpspor mücadelesinde farkı 4'e çıkaran isim oldu.
Fransız futbolcu en son geçen sezonun 25. haftasında iç sahada oynanan Samsunspor karşısında fileleri havalandırmıştı.
İRFAN CAN KAHVECİ, 476 GÜN SONRA GOL ATTI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında kaydettiği golle, sarı-lacivertli forma altında 476 gün sonra skor üretti.
İrfan Can, son olarak 2024-2025 sezonunun son haftasında 31 Mayıs 2025'te oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.
Geçen sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekip adına da 2 gol kaydetmişti.
OPPONG İLK KEZ OYNADI, SKRINIAR İLK KEZ ÇIKTI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kojo Oppong, Eyüpspor mücadelesinde oyuna dahil olurken bu sezon ilk kez forma giydi.
Ganalı oyuncu, karşılaşmanın 69. dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olurken, Skriniar da bu sezon ilk kez bir maçta oyundan çıktı.