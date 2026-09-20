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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te dehşet: Önce eşini öldürdü, sonra 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

        Gaziantep'te dehşet: Önce eşini öldürdü, sonra 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Harun Keklikçi aldatma iddiası nedeniyle çıkan tartışmada eşi Meryem Keklikçi'yi pompalı tüfekle öldürdü. Cinayet sonrası sokağa çıkan Harun Keklikçi rastgele ateş açması üzerine 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

        Gaziantep'te bir kişi, evlerinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası sokağa çıkan şahsın pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu ise 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Olay, Şahinbey ilçesi 60.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Keklikçi (32), aldatma iddiası nedeniyle eşi Merve Keklikçi (27) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Keklikçi, evdeki pompalı tüfekle eşi Merve Keklikçi'ye ateş etti.

        Olay sonrası evden çıkan saldırgan, elindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etti. Bu esnada sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) isimli 3 erkek çocuk da yaralandı.

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        KADIN ÖLDÜ, KOCA YAKALANDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Harun Keklikçi'yi yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan incelemelerde kocası tarafından vurulan Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan bir kadın ile üç çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin adından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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        Geniş çaplı soruşturmanı sürdüğü öğrenildi.

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        #gaziantep
        #pompalı saldırı
        #kadın cinayeti
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