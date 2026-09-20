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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak

        ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak

        ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'na yönelik yaptığı son değerlendirmede, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi. Trump ayrıca BM Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğu mesajını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi.

        ABD Başkanı açıklamasında, "Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur." dedi.

        Trump ayrıca, "İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile BM Genel Kurulu'nda görüşmeye açığım." ifadelerini kullandı.

        PROGRAMINI YARIDA KESTİ

        Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunu geçirmek üzere bulunduğu Camp David’deki programını yarıda keserek Beyaz Saray’a dönme kararı aldı. Beyaz Saray’ın programında yapılan değişikliğe göre Trump’ın Marine One helikopteriyle Washington’a dönmesi ve yerel saatle yaklaşık 19.00’da Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse bölgesine ulaşması bekleniyor.

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        ABD medyasında yer alan haberlere göre Donald Trump, hafta sonunu geçirmek üzere bulunduğu Camp David’deki programını yarıda keserek dün akşam Beyaz Saray’a dönme kararı aldı. Donald Trump’ın programındaki değişikliğin gerekçesine ilişkin Beyaz Saray tarafından açıklama yapılmadı.

        Trump’ın Camp David’de bulunduğu sırada, Maryland eyaletinin Thurmont bölgesinde, başkanlık konutunun yakınındaki kısıtlı hava sahasına giren bir genel havacılık uçağı, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından F-16 savaş uçağıyla durduruldu. Uçağın bölgeden güvenli şekilde uzaklaştırıldığı, olayın yerdeki kişiler açısından tehlike oluşturmadığı ve Trump ya da Camp David’e yönelik bir tehdit niteliği taşımadığı bildirildi.

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