Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gift Orban, 22'de Dia Saba ve 59. dakikada ise Furkan Soyalp kaydetti. Siyah-beyazlıların golleri ise 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8'de Orkun Kökçü'den geldi.

Ayrıca ev sahibi ekipte Amadou Cisse, 84. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Amed SF, 13 puana yükseldi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise 12 puanda kaldı.

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Ligin 7. haftasında Amedspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

EVİNDE 4'TE 4 YAPTI

Süper Lig'de sahasında 4 maça çıkan Amed SF, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı. Diyarbakır temsilcisi Erzurumspor FK'yı 3-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Rams Başakşehir'i de 5-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan gelen Krasnic'in topla buluşturduğu Furkan Soyalp'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.

13. dakikada Amed Sportif Faaliyetlerli oyuncuların kurduğu baskıyla topla buluşan Orban'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

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18. dakikada Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Lafont topu kontrol etti.

22. dakikada Dia Saba, farkı 2'ye çıkardı. Takım arkadaşı Ballet'in pasıyla topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

28. dakikada sol kanattan atağa çıkan Orkun Kökçü'nün kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.

37. dakikada sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle hakem oyunu bir süre durdurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda, top savunmadan geri döndü.

55. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Köşe vuruşunun ardından devam eden atakta topla buluşan Orkun Kökçü'nün sert şutunda, kaleci Lafont'tan dönen topu Vlahovic ağlara gönderdi: 2-1

59. dakikada Furkan Soyalp farkı tekrar 2'ye çıkardı. Salih Özcan'dan topu alan Furkan Soyalp, önde olan kaleci Nübel'in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

73. dakikada topla buluşan Bates'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orban'ın şutunda, kaleci Nübel gole izin vermedi.

90+4. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda, rakip takımın oyuncusunun eline çarptığı itirazları üzerine hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, topu ağlarla buluşturdu: 3-2

Maçın bitiş düdüğünün ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme yaptığı itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.