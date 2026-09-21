Mercedes-Benz Türk’ten elektrikli kamyon sinyali

Mercedes-Benz Türk’ün yeni CEO’su Heiko Selzam, göreve başlamasının ardından ilk kapsamlı değerlendirmelerini IAA Transportation 2026 fuarında yaptı.

Selzam, şirketin gelecek dönem vizyonunu ve Türkiye operasyonunun Daimler Truck organizasyonundaki stratejik rolünü anlattı.

Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Selzam, Türkiye’nin yalnızca önemli bir pazar olmadığını, aynı zamanda satış, servis, ürün, pazarlama, üretim operasyonları, mühendislik ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan çok yönlü bir merkez konumunda bulunduğunu belirtti.

"TÜRKİYE STRATEJİK BİR MERKEZ"

Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Truck ağı içinde farklı ülkelerdeki grup şirketlerine ve operasyonlara hizmet sağlayan önemli bir merkez olduğunu belirten Selzam, şirketin büyümeye devam edeceğini söyledi.

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Selzam, yeni dönem liderlik yaklaşımını ise “daha yalın, daha hızlı ve daha güçlü” olarak özetledi.

Bu yaklaşımın bir maliyet azaltma programı olmadığının altını çizen Selzam, asıl hedefin müşteri odaklılığı artırmak için süreçleri sadeleştirmek ve karar alma mekanizmalarını hızlandırmak olduğunu belirtti.

4.5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’deki yatırım geçmişine dikkat çeken Selzam, şirketin bugünkü değerle yaklaşık 4.5 milyar Euro'luk yatırım hacmine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye’deki yatırımların devam edeceğini belirten Selzam, yalnızca üretim altyapısına değil, insan kaynağına, eğitime, bayi ve servis ağına, yedek parça organizasyonuna ve dijital çözümlere de odaklanacaklarını ifade etti.

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Selzam, gelecekte araçların tek başına bir ürün olmaktan çıkacağını belirterek, müşterilerin satış sonrası hizmetlerden bağlantılı araç teknolojilerine kadar daha kapsamlı çözümler beklediğini söyledi.

ELEKTRİKLİ KAMYON İÇİN AÇIK KAPI

Mercedes-Benz Türk’ün elektrikli kamyon üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selzam, Türkiye’deki talep ve pazar koşullarının belirleyici olacağını söyledi.

Selzam, "Talebin gelişimi ve pazar koşullarının uygun şekilde şekillenmesi halinde bu alandaki fırsatları değerlendirmek gündemimizde yer almaya devam edecek. Yeterli talep görmemiz hâlinde elektrikli kamyonumuzu da Türkiye’de üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

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2025 yılında Avrupa’da tescil edilen kamyonlar içinde elektrikli modellerin payının yüzde 2 seviyesinde kalması, ağır ticari araçlarda elektrifikasyon dönüşümünün henüz başlangıç aşamasında olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE, EN BÜYÜK PAZARLARDAN BİRİ

Türkiye’nin Daimler Truck için kritik pazarlardan biri olduğunu belirten Selzam, Türkiye’nin Avrupa’da Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ardından en büyük pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın hem iç pazara hem de ihracata hizmet ettiğini belirten Selzam, Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sinin Aksaray Fabrikası’nda üretildiğini ifade etti.

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Otobüs tarafında ise Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın Daimler Buses ağı içerisindeki en büyük entegre üretim tesislerinden biri olduğunu belirten Selzam, Türkiye’den ihraç edilen her 5 otobüsten 2’sinin Hoşdere’de üretildiğini aktardı.

HOŞDERE’DE ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNÜŞÜMÜ

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yapılan yeni Finiş Binası yatırımının üretim kapasitesini artıracağını belirten Selzam, yatırımın elektrikli otobüs üretimine yönelik dönüşüm açısından da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Toplam 16 bin 700 metrekare üretim alanına sahip yeni tesisin, artan araç çeşitliliğini daha esnek yönetmeye ve gelecekteki üretim altyapısını güçlendirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

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OTOKAR ÜRETİMİ OTOBÜSLER İÇİN GERİ SAYIM

Selzam ayrıca Otokar ile yürütülen lisanslı üretim projesinin de kapasite artırımı açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Otokar tarafından üretilecek otobüslerle ilgili bilgi veren Selzam, ilk prototiplerin üretildiğini ve seri üretime kısa süre içinde başlanacağını açıkladı.

Böylece tarihte ilk kez başka bir şirket Mercedes-Benz logolu otobüs üretmiş olacak.

İNGİLTERE'DEN GELDİ

Daimler Truck bünyesinde farklı ülkelerde üst düzey liderlik görevlerinde bulunan ve son olarak Daimler Truck Birleşik Krallık Ülke Başkanı olarak görev yapan Heiko Selzam, 1 Ağustos 2026 itibarıyla Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görevine başladı.

Uluslararası kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda üstlendiği liderlik görevleriyle Heiko Selzam, ticari araç sektöründe stratejik yönetim, büyüme ve müşteri odaklı dönüşüm alanlarında aktif rol üstlendi.

Farklı pazarlarda hayata geçirilen stratejik girişimlere liderlik eden Selzam, müşteri odaklı iş modellerinin geliştirilmesi ve ticari araç portföyünün etkin yönetilmesine liderlik etti.