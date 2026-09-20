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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Bu şekilde lig bitmez!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Bu şekilde lig bitmez!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        "Bu şekilde lig bitmez!"

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, mağlubiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "NE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR?"

        Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılar'a teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum.

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        "BU MHK İLE 1 ADIM İLERİ GİDİLMEZ"

        Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi? Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur.

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        TFF BAŞKANI'NIN %51 DİYARBAKIR AÇIKLAMASINA DAİR...

        Çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetimde o yüzde 51 takdir hakkını kullandılar. Aksini kimse iddia edemez. Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.

        "BU ŞEKİLDE LİG BİTMEZ!"

        Daha ne görüşeyim ya, daha ne görüşeyim! Her seferinde gidiyorum, her seferinde 'haklısınız, doğru söylüyorsunuz' ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler. Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez! Bitmez yani! Bunu herkes bilsin! Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar.

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        "SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

        Kulüpler Birliği başkanımız çıktı, MHK ile ilgili, TFF başkanına da iletti, Kulüpler Birliği kararını da götürdü, değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne yapalım.

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