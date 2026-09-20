Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyet sonrası konuştu.

"BU KADAR FARKI TAHMİN ETMİYORDUK"

Bu maçın sırrı... Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. İpuçlarını vermiştim. Bugün bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Son 2 maçı kazanamamın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanmak istiyorduk iyi oyunla. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık, karşılığında iyi reaksiyon gösterdiler. Çok farklı bir galibiyet ettik. Bu bize moral oldu. Milli araya moralli girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gol ilk dakikada da gelebilir. Attığımız gollerden sonra Lukaku, Mason, Oğuz'un kaçırdığı net fırsatlar var. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini fazlasıyla yaptılar. Hep beraber hazırlandık. Bu futbolu, ligin sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek devam ederiz diye düşünüyorum. Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Bugün gol oldu.

"ASENSIO OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL"

Asensio oynayacak durumda değil. 20 dakika süre vermek istiyorduk. Maç farklı olunca doktorumuz, 'Oynatmayalım' dedi. Kendisi de risk almak istemedi.

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