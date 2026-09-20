Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!

        İsmail Kartal: Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ikas Eyüpspor'u 8-0 gibi farkl bir skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, dev galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 20:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyet sonrası konuştu.

        "BU KADAR FARKI TAHMİN ETMİYORDUK"

        Bu maçın sırrı... Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. İpuçlarını vermiştim. Bugün bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Son 2 maçı kazanamamın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanmak istiyorduk iyi oyunla. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık, karşılığında iyi reaksiyon gösterdiler. Çok farklı bir galibiyet ettik. Bu bize moral oldu. Milli araya moralli girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

        "HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gol ilk dakikada da gelebilir. Attığımız gollerden sonra Lukaku, Mason, Oğuz'un kaçırdığı net fırsatlar var. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini fazlasıyla yaptılar. Hep beraber hazırlandık. Bu futbolu, ligin sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek devam ederiz diye düşünüyorum. Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Bugün gol oldu.

        "ASENSIO OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL"

        Asensio oynayacak durumda değil. 20 dakika süre vermek istiyorduk. Maç farklı olunca doktorumuz, 'Oynatmayalım' dedi. Kendisi de risk almak istemedi.

        REKLAM
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
        #Eyüpspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor
        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Maçta ikinci gol sesi!
        Maçta ikinci gol sesi!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı