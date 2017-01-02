02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hande Kazanova günlük burç yorumları Astroloji uzmanı Hande Kazanova
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (2 OCAK 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

02 Ocak 2017 Pazartesi, 01:27:48 Güncelleme: 01:31:01

Haftaya Ay, Kova burcundayken sosyal konulara odaklanarak giriş yapacağız. Öğlen saatlerinde Ay, Balık burcuna geçecek. Yarın Venüs de Balık bucuna geçiyor. İlişkilerimizde fedakâr yönler ön planda olabilir. Merkür, cumartesi günü düzeliyor. Artık iletişimimizde daha rahat nefes almaya başlayabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eğitimsel konularda veya yabancı sermayeli işlerinizde oldukça esnek ilişkiler içine girebilirsiniz. Kafa karışıklığınızı çok iyi koordine etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatı algılayış biçiminizde keyfiniz yüksek olacak. Ortaklaşa parasal konularda güzel gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten kalma bir konu kafa karıştırabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla bulunacağınız sosyal ortamlarda ilginç konular ilginizi çekecek. Bir yandan da ilişkinizde daha esnek ve rahat davranışlar sergileyeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda patronlarınızın dikkatini çekebilir, esnek yapınızla istenilen başarıyı gösterebilirsiniz. Dışarıdan alacağınız haberler kafanızı karıştırabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ve çocuğunuzla ilgili konularda geleceğe dair kararlar almak isteyebilirsiniz. Para ödemeleriniz varsa akşam saatlerine dikkat edin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eviniz için yapacağınız harcamalar veya yatırımlarda ilişkileriniz kuvvetli çalışacak. Özel hayatınızda duygularınız yoğun ve biraz da karışık olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde sevdiğiniz insanla birbirinizi iyi anlayacaksınız. Yapmanız gereken işlerinizde tembel yapınız devrede olabilir. Kafa karışıklıklarına dikkat etmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda ilişkileriniz esnek olacak. Farklı düşünceler parasal konularda size kazandırabilir. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanı duygusal olarak anlayacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ilişkinizi daha özgür ve esnek karşılayacaksınız. Farklı düşünceler ilişkinize yeni bir hava katabilir. Bu durum size kendinizi iyi hissettirecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklarla beraber, ailenizle güzel ilişkiler içine gireceksiniz. İletişimsel konularda kolay dağılmaya açıksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınızda kuracağınız ilişkiler sizi heyecanlandırabilir. Güzel tekliflere açıksınız. Maddi konularda başkalarına yardım etmek isteyeceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda destekleneceksiniz. Kendinizi, kuracağınız ilişkiler sayesinde iyi hissedeceksiniz. Bu ilişkilerin maddi anlamda geri dönüşleri olacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (25 Kasım 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (21 Kasım 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (19 Kasım 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları...
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları...
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları...
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (2 OCAK 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Sayısal Loto sonuçları (31 Aralık 2016)
YAŞAM

3 MİLYON 814 BİN 504 LİRA 16 KURUŞ DEVRETTİ!
2016 yılında kaybettiğimiz isimler!
YAŞAM

2016'DA YİTİRDİĞİMİZ ÜNLÜ İSİMLER
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (1 Ocak 2017)
YAŞAM

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (1 OCAK 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Milli Piyango (2017 Yılbaşı) çekiliş sonuçları açıklandı (31 Aralık 2016)
YAŞAM

İŞTE 60 MİLYONU KAZANAN RAKAMLAR!