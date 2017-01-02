Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (2 OCAK 2017)

Haftaya Ay, Kova burcundayken sosyal konulara odaklanarak giriş yapacağız. Öğlen saatlerinde Ay, Balık burcuna geçecek. Yarın Venüs de Balık bucuna geçiyor. İlişkilerimizde fedakâr yönler ön planda olabilir. Merkür, cumartesi günü düzeliyor. Artık iletişimimizde daha rahat nefes almaya başlayabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eğitimsel konularda veya yabancı sermayeli işlerinizde oldukça esnek ilişkiler içine girebilirsiniz. Kafa karışıklığınızı çok iyi koordine etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatı algılayış biçiminizde keyfiniz yüksek olacak. Ortaklaşa parasal konularda güzel gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten kalma bir konu kafa karıştırabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla bulunacağınız sosyal ortamlarda ilginç konular ilginizi çekecek. Bir yandan da ilişkinizde daha esnek ve rahat davranışlar sergileyeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İş hayatınızda patronlarınızın dikkatini çekebilir, esnek yapınızla istenilen başarıyı gösterebilirsiniz. Dışarıdan alacağınız haberler kafanızı karıştırabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ve çocuğunuzla ilgili konularda geleceğe dair kararlar almak isteyebilirsiniz. Para ödemeleriniz varsa akşam saatlerine dikkat edin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eviniz için yapacağınız harcamalar veya yatırımlarda ilişkileriniz kuvvetli çalışacak. Özel hayatınızda duygularınız yoğun ve biraz da karışık olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde sevdiğiniz insanla birbirinizi iyi anlayacaksınız. Yapmanız gereken işlerinizde tembel yapınız devrede olabilir. Kafa karışıklıklarına dikkat etmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda ilişkileriniz esnek olacak. Farklı düşünceler parasal konularda size kazandırabilir. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanı duygusal olarak anlayacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ilişkinizi daha özgür ve esnek karşılayacaksınız. Farklı düşünceler ilişkinize yeni bir hava katabilir. Bu durum size kendinizi iyi hissettirecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklarla beraber, ailenizle güzel ilişkiler içine gireceksiniz. İletişimsel konularda kolay dağılmaya açıksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınızda kuracağınız ilişkiler sizi heyecanlandırabilir. Güzel tekliflere açıksınız. Maddi konularda başkalarına yardım etmek isteyeceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda destekleneceksiniz. Kendinizi, kuracağınız ilişkiler sayesinde iyi hissedeceksiniz. Bu ilişkilerin maddi anlamda geri dönüşleri olacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN