Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (3 Nisan 2017)

Haftaya Ay, Yengeç burcundayden ailemizle ve evimizle ilgili konulara, güvenliğimizle ilgili temalara odaklanarak giriş yapıyoruz. Bugün Venüs’ün Balık burcuna kaymasıyla beraber birkaç gün boyunca ilişkilerimizde zihinsel pasiflik, gerçeklerden kaçış, başkalarını suçlama, ilgisizlik, kabalık ve paranoya görülebilir. Bu dönemde karşımıza çıkan ilişkileri iyice gözlemlemeli, sonuca varmadan önce Venüs’ün düzelmesini beklemeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

15 Nisan’a kadar ilişkilerinizde zorlanmalarınız tavan yapabilir. Eski ilişkilerinize dair konular karşınıza gelebilir. Bilinçaltınızı meşgul eden ilişki konularını bu süreçte tamamlamalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize çok dikkat etmelisiniz. Bu dönemde eski arkadaşlıklarınız önem kazanıyor. Organizasyona dayalı etkinlikleriniz varsa istediğiniz gibi olmayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beraber iş yaptığınız insanlarla, patronlarınızla ilişkilerinizde bazı sıkıntılara açık olabilirsiniz. Kadınlardan yana sorunlar yaşanabilir. Kariyerinize etki eden bir kadın bu dönemde karşınıza gelebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim, seyahat veya yabancılarla yapılacak işlerinizde 15 Nisan’a kadar sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Dış ortamlarda, sizi az tanıyan insanlarla olan ilişkilerinizde bazı sorunlar oluşabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli bir borcun altına girmemeye çalışın. 15 Nisan’a kadar parasal işlerinizde sıkıntı yaşamaya açıksınız. Eşinizin veya ortağınızın parasal konulardaki ilişkilerinde de sorunlar ortaya çıkabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs’ün ikili ilişkiler alanınıza kaymasıyla beraber 15 Nisan’a kadar ilişkilerinizde bazı sıkıntılara hazırlıklı olun. Karşılıklı tamamlamaya yönelik aşklar ve ilişkiler bu dönemde karşınıza gelebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, iş hayatınızdaki kadınlarla olan ilişkilerinizde sıkıntıları ortaya çıkarabilir. Daha önceden iş yaptığınız bir kadından teklif alabilirsiniz. 15 Nisan’a kadar karar vermeyin ve şartları gözden geçirin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eski aşk ilişkileriniz karşınıza gelebilir. Var olan ilişkinizde sevgi problemlerine hazır olmalısınız. Çocuğunuz varsa onunla ilişkilerinizde de sıkıntılı bir dönem. Birbirinize karşı anlayışlı olamayacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi ilişkilerinizde sıkıntılara hazırlıklı olun. Dekorasyon, tadilat veya tamirat işleriniz varsa sorunlara açık bir dönem olabilir. Aranızın bozuk olduğu aile büyüklerinizle sorunlarınızı halledin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kadınlarla sıkıntılara açık olacaksınız. Şimdiye kadar birbirinizi desteklediğiniz fikirlerde sorunlar oluşabilir. Uzun zamandır görmediğiniz akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, 15 Nisan’a kadar parasal işlerinizde sizi bunaltabilir. Parasal ilişkileriniz testten geçebilir. Ticari adımlardan, girişimlerden, yatırımlardan ve büyük para harcamalarından kaçının.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

15 Nisan’a kadar sağlığınız ve görünüşünüzle ilgili konularda zorlanmalar oluşabilir. Yorgun ve isteksiz olabilirsiniz. Kişisel evinizde gerileyen Venüs, istemediğiniz sonuçları karşınıza getirebilir.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA