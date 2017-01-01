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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (29 Nisan 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

29 Nisan 2017 Cumartesi, 02:24:12 Güncelleme: 02:33:45

Bugün Ay, İkizler burcunda olacak. Omuzlarımız, kollarımız, ellerimiz ve ciğerlerimiz hassas olacağından romatizma problemi olanlar dikkat etmeli. Beslenmede yağ günleri olduğundan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Yeni insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika bir gün olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda sağlam düşünüyor, ruhunuza uygun olmamasına rağmen sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Bugün, duygusal dalgalanmalara açık olacaksınız. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olaylara adapte olabilirseniz, her şey sizin için daha kolay olabilir. Kendinizi ve yapacaklarınızı önemsemeli ve arkadaşlarınızı yapacağınız işlerin içine dahil etmelisiniz. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olaylara ve kişilere karşı mesafeli yaklaşmanız gereken bir dönemdesiniz. Duygusal hayatınızdaki ilişkilerde durumları toparlayıcı yaklaşımlar size kazandırabilir. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı anılarınız bugün aktif olacak. Yakın çevre ilişkilerinizde kolay anlaşırken, yabancılarla yapılacak her tür işte kafanız dağınık olabilir. Dengesizlikleri iyi kontrol edin. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde bulunmak hoşunuza gidebilir. Kendinizi bazı konularda şanslı, bazı konulardaysa yetersiz görebilirsiniz. İyi bir idare mekanizması oluşturmalısınız. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Geleceğinize yönelik adım atmak istediğiniz konularda hızlı ve etkili kararlar verebilirsiniz. Yalnız kalmayı sevmediğiniz bu dönemde, partnerinizle tatil fırsatlarına izin vermelisiniz. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde değişik yerlerde bulunma isteğiniz yüksek olacak. Seyahatle ilgili bir konuşma parasal açıdan sizi sıkıştırabilir. Dış ortamlarda aklınıza takılan düşünceleri iyi kontrol edin. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkaları için yapmak zorunda olduğunuz işler, kendi vaktinizden çalmanıza neden oluyor. Biraz kendinizle ilgilenerek rahatlayın. Sosyal ortamlarda bulunmak size çok iyi gelebilir. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınızda sevdiğiniz insanla vakit geçirebilirsiniz. Yalnız olmak istemiyorsunuz ama yine de partnerinizle olan ilişkilerinizde çabuk su kaynatıyorsunuz. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Yaratıcılığa dayalı işlerinizde, diğer inanlardan göreceğiniz destek tam olabilir. Bugün işlerinizi kolay halleder ve tamamlarsanız hafta başına daha hazırlıklı girebilirsiniz. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla yapılacak seyahat planları enerjinizi rahatlatıyor. İş yoğunluklarınızdan ve sorumluluklarınızdan ancak bu şekilde kurtulacağınızı biliyorsunuz.

 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi hemen hallederek vaktinizi kendinize ayırabilirsiniz. Bu akşam misafir ağırlamak hoşunuza gidebilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda enerjinizi yüksek tutun. 

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

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