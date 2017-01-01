Babaların önemini bir kere daha hatırlamak ve onları onurlandırmak için birçok ülkede Babalar Günü kutlanmaktadır. Peki 2017 yılında Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte Babalar Günü tarihi ve Babalar Günü tarihçesi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? (2017)

Babalar Günü, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü'nde babaların önemini vurgulamak ve onlara verilen değeri korumak için eğitim kurumlarında Babalar Günü öncesinde etkinlikler yapılır, babalar için hediyeler hazırlanır.

Babalar Günü'nde çocuklar harçlıklarıyla babalarını sevindirmek için hediyeler alır veya hediye almak yerine onların hoşlarına giden davranışlarda bulunur. Baba sevgisini ön plana çıkaran etkinlikler yapar.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de olması fikrine sahipti. Dodd'un babası altı çocuğu tek başına büyütmüştü ve Dodd, bu sebepten dolayı babasının doğum günü tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasına yönelik çalışmalar yürütse de çalışmalar o tarihe yetişemedi. Böylece Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.

Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, bu tarihten itibaren diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı. 1924 yılında ise ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. 1972 yılında da başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi olarak ABD'de kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

● Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

● Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

● Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.

● Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

● Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.

● Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

● Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

● Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

● Bilir misiniz babalar kızlarına ellerini uzatırsa, kızlar onu cehenneme kadar takip eder. Babalar günün kutlu olsun canım babam.