İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), resmi internet sitesi üzerinden bugün İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. İSKİ'nin planlı su kesintisi programına göre İstanbul'da birçok ilçede su kesintisi işlemi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? (25 Mayıs 2017)
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin paylaşmış olduğu planlı su kesintileri programına göre yapılacak su kesintileri şu şekilde;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜNEŞLİ MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|25.5.2017 - 09:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KÜLTÜR MAH,ARNAVUTKÖY MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|25.5.2017 - 11:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|OSMANGAZİ MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|25.5.2017 - 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜP
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİTHATPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|25.5.2017 - 09:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KAĞITHANE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ŞİRİNTEPE MAH,SULTAN SELİM MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|25.5.2017 - 10:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAĞLARBAŞI MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|25.5.2017 - 01:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÇATALCA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İNCEĞİZ MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|24.5.2017 - 22:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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