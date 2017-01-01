ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
YAŞAM

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? (25 Mayıs 2017)

İSKİ'nin planlı su kesintisi programına göre İstanbul'da birçok ilçede su kesintisi işlemi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? (25 Mayıs 2017)

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:27:06 Güncelleme: 11:28:31

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), resmi internet sitesi üzerinden bugün İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. İSKİ'nin planlı su kesintisi programına göre İstanbul'da birçok ilçede su kesintisi işlemi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? (25 Mayıs 2017)

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin paylaşmış olduğu planlı su kesintileri programına göre yapılacak su kesintileri şu şekilde;

Arıza Kesinti
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : GÜNEŞLİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 25.5.2017 - 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : KÜLTÜR MAH,ARNAVUTKÖY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 25.5.2017 - 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : OSMANGAZİ MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 25.5.2017 - 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : MİTHATPAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 25.5.2017 - 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : ŞİRİNTEPE MAH,SULTAN SELİM MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 25.5.2017 - 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : BAĞLARBAŞI MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 25.5.2017 - 01:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : İNCEĞİZ MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 24.5.2017 - 22:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
462 yıllık Şah Sultan Camii yeniden açılıyor
YAŞAM

462 yıllık camii Cuma günü açılıyor!
İlk iftar ve sahur saat kaçta?
YAŞAM

İlk iftar ve sahur iple çekiliyor
İstanbul'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da su kesintisi
İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da su kesintisi
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da elektrik kesintisi
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...
462 yıllık Şah Sultan Camii yeniden açılıyor
YAŞAM

462 YILLIK CAMİİ CUMA GÜNÜ AÇILIYOR!
Bu ünlülerin uzaylılara inandığını öğrenince çok şaşıracaksınız
YAŞAM

İŞTE ÜNLÜLERDEN UZAYLI AÇIKLAMALARI...
Şans Topu sonuçları sorgula (24 Mayıs 2017)
YAŞAM

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Helal olsun! İşte üniversitelilerden bir efsane!
YAŞAM

HELAL OLSUN! İŞTE ÜNİVERSİTELİLERDEN BİR EFSANE!
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (25 Mayıs 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?