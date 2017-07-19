BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün itibarıyla Mars, Aslan burcuna geçecek. Enerjimizde son derece sıcak, hareketli, aceleci, kibirli, hükmedici ve biraz da ateşli olabiliriz. Aşk hayatımızda, eğlenceli temalarda, çocuğumuzla ilgili konularda, sanatsal işlerimizde enerjimizi ve gücümüzü ortaya koyabiliriz. Bu durum zaman zaman enerjimizi kontrol edememekten kaynaklanarak tartışmalara ve sorunlara sebep olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars sizin aşk, eğlence ve çocuk evinizde hareket etmeye başlayacak. Karşı cinsi çekici bulacak, enerjinizi eğlenceye yaymak isteyeceksiniz. Sanatsal faaliyetlerde yapıcı yanınızı sergileyeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi aile ilişkilerinizde ve ev hayatınızda harcayacaksınız. Sevdiğiniz insanla veya aile bireylerinizle birtakım tartışmalar ve sürtüşmeler görülebilir. Evinizin güvenliğini ihmal etmemelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde ve yakın çevrenize dayalı konularda mücadeleleriniz artacak. Araba kullanırken dikkatli olmanız gerekebilir. Çevrenize karşı otoriter ve sabırsız tutumlar içine girmeyin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paraya dayalı işlerinizde ve kazanımlarınızda mücadeleleriniz çoğalacak. Para kazanma hırsınız da artabilir. Mars para harcatmayı sevdiğinden mutlaka ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk ve enerji kaybı, yerini daha sağlam bir enerjiye bırakıyor. Fiziksel gücünüze sahip çıkın. Kaza ve sakarlıklara karşı dikkatli olun. Enerjinizi kontrol etmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla enerjiniz düşük çalışacağı için ateşli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Arkanızdan iş çevrilebilir. Enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Grupsal işlerde isteğiniz ve şevkiniz çok yüksek olacak. Bu sayede çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz. Yönetme arzunuzun arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi bozmasına izin vermemelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızı ilgilendiren işlerinizde ve sorumluluklarınızda artış görülebilir. Kendinizi göstermekten ve mücadele etmekten zevk alacaksınız. Rekabetçi ortamlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha rahat hareket edeceğiniz bir dönem başlıyor. Bu süreçte yabancı seyahatler, eğitim alanlarınızı tamamlama ve hukuksal işlerinize enerjinizi yönlendirme gibi etkiler altında olacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Banka, ödeme ve ortaklaşa giderler alanlarında enerjinizi harcayacaksınız. Tehlikeli her türlü aktiviteden uzak durun. Çok acil değilse bu dönemde ameliyat olmaktan kaçınmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars, evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklık evinizde dolaşmaya başlayacak. Enerjinizi eğer varsa ilişkinize akıtmayı tercih edeceksiniz. Hayatınızı ilgilendiren meseleler biraz geri planda kalacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışma koşullarınıza yönelik mücadeleleriniz artacak. Enerjinizi daha çok sağlığınızla ilgili alanlarda harcayacaksınız. Fazla çalışmak sağlığınızı aşırı zorlamanıza yol açabilir, dikkatli olun.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN