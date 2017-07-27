Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Perşembe akşamı çekilişi yapılan Süper Loto için bu hafta da çekiliş heyecanı sürüyor. Süper Loto'nun 510. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki Süper Loto saat kaçta çekilecek?

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her Perşembe akşamı çekilişi yapılan Süper Loto'da 510. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde sonuçları bekleyen binlerce heyecanlı vatandaş, merakla "Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" diye soruyor.

Süper Loto çekilişleri, her Perşembe akşamı 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, en geç 21:45'e kadar belli olmaktadır ve çekiliş sonuçları ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılır.

Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Süper Loto sonuçlarına ulaşabilir. Aynı zamanda resmi sonuçlar açıklandıktan sonra, Süper Loto sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir.

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SÜPER LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 3 MİLYON 137 BİN LİRA DEVRETTİ

20 Temmuz 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 02 - 03 - 27 - 51 - 53 - 54

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 509. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye ikinci kez devrederek 3 milyon 137 bin 715 lira devretti. Aynı zamanda çekilişite 5 bilen 63 kişi 8 bin 391 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 233 kişi 175 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 59 bin 166 kişi de 16 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.137.715,01 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 63 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.391,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.233 Kişi Başına Düşen İkramiye 175,80 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 59.166 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,55 TL

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