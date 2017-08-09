BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün oluşan Güneş-Jüpiter olumlu açısıyla kendimizi mutlu, şanslı ve iyimser görebiliriz. Hayatımızın birçok alanında fırsatlar karşımıza gelebilir. Merkür-Venüs olumlu açısıyla doğru zamanda doğru sözler ağzımızdan çıkabilir. Kalben ve mantıken doğru adımlar atabiliriz. Yalnız pazar günü Merkür gerilemeye başlayacağı için elimizi hafta sonuna kadar çabuk tutalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün ortaklaşa kreatif ve sanatsal işlerinizde ve özel hayatınızda çok güzel şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelebilir ama karar vermek ve harekete geçmek konusunda elinizi çabuk tutun.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile ve ev hayatınızda sorumluluklarınızı bilecek, kendinizi mutlu ve şanslı hissedeceksiniz. Evinizle ilgili kalkışacağınız projeler ve işlerde değişik fırsatlar karşınıza gelebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yakın çevrenizin katkılarıyla, iletişiminizin akıcılığıyla sevdiğiniz insanın başını döndürebilirsiniz. Özel hayatınızda ve iletişimsel işlerinizde fırsatlar ayağınıza gelebilir.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev alım, satım, yer değiştirme, ailevi konulardaki parasal gelişmeler ve yatırımlarınız anlamında oldukça şanslı olabilirsiniz. Bu yüzden bu alanlarda karara varacaksanız biraz hızlanın.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle ilgili konularda kendinizi mutlu ve şanslı hissedebilir, girişim alanında önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz ama işlerinizde sonuca ulaşmak için elinizi çabuk tutmalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kurum çalışmalarınızda etkili işler sizi bulabilir, parasal olarak değişik şanslar veya fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak bu dönemde büyük yeniliklerden kaçınmanız gerekecek.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizden alacağınız teklifler ve desteklerle önemli işlere imza atabilirsiniz. Hayatınıza etki edecek insanlarla tanışabilir, birden fazla işle uğraşabilirsiniz yalnız işlerinizi bir an önce tamamlayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çok duygusal ve mantıklı yönlerinizle, tutarlı adımlarla kendinizi manevi olarak şanslı ve fırsatların eşiğinde görebilirsiniz. Kariyeriniz ve iş hayatınız için seçenekler karşınıza gelebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik işlerinizde sosyal çevrenizden göreceğiniz destekler ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Eğitim, seyahat, medya işlerinizde önemli şanslarla karşılaşabilirsiniz yalnız elinizi çabuk tutmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer alanlarınızda parasal olarak güzel fırsatlar karşınıza gelebilir. Yatırımlar iş hayatınızda sizi rahatlatabilir ama elinizi çabuk tutun ve önemli bir anlaşmanız varsa tamamlamaya çalışın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Romantizm rüzgârları sevdiğiniz şekliyle karşınıza gelecek. Hoşlandığınız veya sevdiğiniz insana tekliflerinizi yapabilirsiniz. Geleceğinizi ilgilendirecek işlerinizde önemli ortak adımlar atılacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda çok güzel şanslar yakalayacaksınız. Başkalarından göreceğiniz parasal destekler sizi yukarıya taşıyabilir. Önemli bir borcunuzu kapatabilir, yeniden yapılandırabilirsiniz.



Hande Kazanova / Habertürk Magazin